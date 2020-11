¿Es una buena idea colgar las mascarillas en la entrada de casa?

Desde finales de año de 2019 el virus SARS-CoV-2 ha cambiado la vida de muchas personas alrededor del mundo. La pandemia causada por este patógeno ha afectado a un gran número de países y ha obligado a los gobiernos a tomar medidas para frenar los contagios y vencer a la enfermedad. Una de estas medidas ha sido el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, no todo el mundo sabe qué hacer con ellas cuando llega a casa. ¿Es bueno dejarlas colgadas en la entrada? ¿Deben guardarse de la misma manera los distintos tipos de mascarilla? En este vídeo te lo contamos.

Las mascarillas son protecciones faciales fabricadas para cubrirnos la nariz y la boca y evitar de esta manera que patógenos que puedan diseminarse a través de nuestra respiración lleguen a personas de nuestro alrededor. Si todo el mundo utilizara mascarillas cuando se encuentra con amigos y familiares, los contagios se reducirían drásticamente.

Sin embargo, no todo el mundo hace un uso correcto de la mascarilla. No todas son iguales ni duran el mismo tiempo. Además, hay factores externos que pueden estropearlas y dejarlas inservibles. No obstante, muchas personas siguen utilizándolas a pesar de haber dejado de ser efectivas. Por ello, es importante que conozcamos bien las características de la protección facial que usamos y sus limitaciones.

Así, si usas mascarillas quirúrgicas debes desecharlas a las cuatro horas de uso y si estas tocan el suelo o cualquier superficie sucia deben ir directas a la basura. Por otro lado, las reutilizables, como algunas mascarillas de tela, tienen otras características diferentes.

Las mascarillas se han convertido en un complemento indispensable en nuestro día a día cuando salimos de casa. Las llevamos puestas prácticamente en todo momento y solo nos las quitamos cuando llegamos a casa después de un largo día. Pero, ¿qué hago con la mascarilla una vez me la quito dentro de casa? ¿Puedo reutilizarla? ¿Dónde debo dejarla? Todas estas dudas te las resolvemos en este vídeo.

