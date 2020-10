Errores típicos al limpiar el inodoro que conviene evitar

El baño es uno de los lugares más transitados de la casa y donde más gérmenes se concentran. Si esta estancia no se limpia de manera correcta, seguir utilizando zonas como el inodoro podría ser perjudicial para la salud. Por ello, en este vídeo encontrarás los errores que hay que evitar a la hora de limpiarlo.

La limpieza del baño es una tarea que debe ser continua y constante, ya que es habitual que se use de forma diaria. Aun así, no todos los lugares de esta estancia se utilizan el mismo número de veces. El inodoro es el sitio más usado y donde más gérmenes se acumulan. Si no lo limpiamos como mínimo una vez a la semana, las bacterias podrían esparcirse hacia otras zonas del baño.

En cuanto a la ducha o la bañera, esta deberá limpiarse en función de su uso. Por ejemplo, no es necesario limpiar constantemente la ducha de un baño de invitados, ya que no es utilizada de la misma manera que la de tu propio aseo.

Un lugar que pasa desapercibido, pero que tiene un valor esencial, es la toalla. Se debe cambiar continuamente a causa de la humedad que adquiere. Esta podría producir hongos y, cuando nos secásemos con ella, sería perjudicial para la salud.

Una limpieza correcta es una labor muy importante. Si no se realiza atentamente, obtendremos el mismo resultado que si no hubiésemos limpiado nada. Esto se debe a que la eliminación de gérmenes y bacterias es esencial para que el baño y el inodoro estén completamente limpios. Además, también estaremos seguros y evitaremos posibles problemas como hongos u otras enfermedades.

En el vídeo descubrirás aquellos errores que conviene evitar para tener el inodoro en las condiciones correctas. Recuerda escoger los complementos y productos de limpieza que mejores funciones ofrezcan.

