Errores que cometemos al usar la escoba

La escoba es un utensilio básico en la limpieza del hogar. La mayoría creemos que sabemos cómo usarla, pero no lo hacemos de la manera correcta y limpiamos superficies con ella erróneamente. En el vídeo te damos algunos trucos de cómo limpiar con la escoba de manera efectiva.

Mantener el hogar limpio y ordenado es una tarea sencilla y común para la mayoría de las personas. Si vamos a ponernos a limpiar, la escoba es el elemento más básico para tener las estancias acondicionadas, pero ¿le damos el uso adecuado? En ocasiones no es la técnica correcta. En el vídeo te contamos por qué el cepillo no es una buena opción.

Existen multitud de técnicas para limpiar diferentes tipos de suelos, al igual que distintos tipos de escoba dependiendo de la funcionalidad que le queramos dar. A continuación, te presentamos una clasificación de los diferentes tipos que existen para cada uso:

Escoba plástica

Está recomendada para usos profesionales de suelos y pavimentos, pero su uso también se extiende a nivel doméstico para la limpieza de exteriores como jardines y terrazas. Sus cerdas son más duras y rugosas y permiten que la suciedad se arrastre de manera adecuada.

Escoba de pelo

Este cepillo es óptimo para la limpieza del interior del hogar. El pelo de las cerdas es suave y flexible, facilitando recoger polvo y partículas más finas. Son las más indicadas para suelos de madera y parques, ya que no daña ni raya las superficies. Si queremos recoger suciedad abundante no es la escoba adecuada.

Escoba de esponja

La característica esponja prevista en la escoba está recomendada para hacer el efecto fregona, dado que se puede enjuagar como si de esta se tratase. A la hora de limpiar cristales o vidrios, facilita el secado y no raya las superficies. Además, entre sus atributos, este tipo de escoba está orientada para quitar los pelos que sueltan nuestras mascotas.

Escoba mecánica

Se puede decir que este es el cepillo más innovador de los últimos años. Su función giratoria 360º, hace que se pueda llegar a rincones que con una escoba tradicional no llegaríamos. Es por tanto la mejor opción de escoba para los hogares. Reduce el efecto de esparcir el polvo y limpia en profundidad todo tipo de suelos del interior.

No obstante, si sigues usando la escoba sea del tipo que sea para limpiar la vivienda, seguro que has caído alguna vez en algunos errores frecuentes como los que se muestran en el vídeo. Por ello, te enseñamos los más habituales para que no los vuelvas a cometer.

