Cuando cocinamos, pueden ocurrir muchas cosas que impidan que nuestra receta sea tan buena como la esperábamos. Quizás no hemos medido bien las cantidades o hemos dejado algo un poco crudo o demasiado hecho. Pero también puede ocurrir que los utensilios de cocina no cumplan con su cometido de la forma que cabría esperar. En este vídeo te contamos qué elementos de tu hogar deberías engrasar para facilitar tus labores culinarias.

Normalmente, cuando cocinamos en la sartén o en la olla, utilizamos aceite o mantequilla para que nuestros alimentos no se queden adheridos a la misma. También hacemos esto cuando preparamos algo de repostería. Cubrimos el molde con algún tipo de grasa para que, al sacarlo, nuestro producto de confitería no se quede pegado y pueda desmoronarse. Si lo hacemos con tanta frecuencia en este tipo de útiles, ¿por qué no hacerlo con otros?

Aunque las superficies de nuestros avíos de cocina parezcan totalmente lisas, lo cierto es que, a nivel molecular, siempre hay pequeños huecos. Los alimentos se introducen por ellos, por lo que se produce una adherencia o anclaje, es decir, la comida se queda pegada al fondo o en los bordes. Productos grasientos pueden crear una capa impermeable sobre el utensilio que empleemos y que, de este modo, el alimento resbale por él y no se pegue.

En este vídeo podrás ver qué herramientas que utilizas en tu día a día para culminar con éxito tus recetas funcionarán mejor con un poco de grasa. También podrás ver cuál es el producto más recomendado y sano para ello. De este modo lograrás resultados increíbles y nadie podrá resistirse a nada de lo que salga de tu cocina.

