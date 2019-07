¿Notas que tu lavadora huele mal y encima tiene manchas en la goma? Resulta irónico que el lugar donde tu ropa se debe limpiar esté sucio. Pero este vídeo te tranquilizará porque te damos una clave tan sencilla, que basta con solo unos pocos ingredientes, que probablemente tengas en casa, para crear la mejor fórmula que acaba con este problema.

Es uno de los electrodomésticos que más usamos, por eso es normal que en la goma de la lavadora se genere suciedad, pues se acumula gran cantidad de humedad y restos de jabón. Así se acaban formando manchas negras de moho que además desprenden olores desagradables, y hasta pueden llegar a adherirse a la ropa.

Si le ocurre a tu lavadora, con este sencillo remedio casero que te mostramos en el vídeo, podrás acabar con ello. Sabrás paso a paso qué cosas necesitas emplear y de qué manera para que nuestra lavadora se mantenga siempre higiénica y por poco dinero y sin usar químicos agresivos, que limpian, pero obligando a hacerlo de forma regular.

No suele ser agradable esforzarse sin obtener resultados óptimos. Después de ver el vídeo sentirás alivio, pues sólo se necesitan ciertos ingredientes caseros con propiedades desinfectantes. Verás que no puede ser más fácil, y la diferencia es sorprendente. No hay nada más gratificante que encontrar una solución sencilla y eficaz y ahorrar esfuerzos innecesarios.

Anteriormente te hemos dado trucos para devolver al estado original una prenda encogida al lavarla, para eliminar las manchas según qué tipo de comida, maneras de lavar la ropa para que siempre salga suave y con aroma, o cómo evitar que las prendas destiñan… Todos son muy útiles, pero ahora más todavía, pues coronamos todos ellos enseñándote cómo tener tu lavadora impecable, para así lucir tu ropa más limpia y bonita que nunca.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cosas que jamás habrías imaginado que se pueden introducir en la lavadora

Así puedes devolver una prenda a su estado original si se encoge al lavarla

Cómo eliminar manchas de la ropa según el tipo de comida

Así debes lavar la ropa para que siempre salga suave y con aroma

Cómo evitar que las prendas destiñan