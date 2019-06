El truco para hinchar los inflables de la playa en pocos minutos

TRUCO ÚTIL

Los momentos de playa y piscina no serían tan divertidos, ni relajantes si no tuviéramos cerca los maravillosos hinchables. Las últimas modas nos han dejado unicornios gigantes, flamencos y este verano parece que será el 'yate para pobres' que ha causado furor el rey de la playa. No obstante, todos tienen en común una cosa terrible, que para disfrutarlos primero hay que inflarlos y... esto puede no ser tarea fácil. En el siguiente vídeo te mostramos algunos consejos para inflarlos con más facilidad.