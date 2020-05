El papel higiénico ha sido uno de los bienes más solicitados desde que empezó el confinamiento por la crisis del coronavirus. Ya desde el primer día, los supermercados vieron cómo los ciudadanos españoles arrasaban con el papel de las tiendas, agotando este producto tan solicitado. Aquellos que no lograron llegar a tiempo para coger algunos rollos de papel decidieron buscar diferentes técnicas para ahorrar con el que les quedaba en sus casas y descubrieron un truco de lo más original.

Se podría decir que el papel higiénico es uno de los bienes de primera necesidad en todo hogar. Sin embargo, muchas veces lo desaprovechamos y lo usamos como si nunca se fuera a acabar. No obstante, se acaba, tal y como hemos podido comprobar en las últimas semanas por la crisis del COVID-19. Para que esto no te ocurra, te recomendamos conocer el truco para ahorrar papel que te mostramos en el vídeo superior.

La principal causa por la que se malgasta el papel higiénico es que desenrollamos más cuadrículas de las que nos hacen falta. Esto se debe principalmente a la facilidad de tirar del rollo. Por este motivo solemos utilizar más papel del necesario, pese a que normalmente con un par de cuadrículas suele bastar.

Para que no se te termine el papel higiénico y un rollo te dure mucho más, ya sea durante el confinamiento como en el día a día normal, puedes poner en práctica el sencillo truco que te mostramos en el vídeo. De esta manera, el papel de baño te durará mucho más tiempo, no te gastarás tanto dinero en comprarlo y no lo desaprovecharás. Asimismo, este truco lo podrás poner en práctica todo el año, y no solo durante los días de confinamiento.

