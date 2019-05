El truco definitivo para abrir frascos con facilidad

¿Cuántas veces has ido a abrir un tarro y no has podido? En este tutorial en vídeo de Nova Life te enseñamos una serie de trucos con los que podrás abrir la tapadera con gran facilidad. Con estos consejos conseguirás abrirlos sí o sí.

Por ejemplo, estás cocinando pasta y quieres abrir un bote de tomate frito para hacer la salsa. Seguro que alguna vez te ha pasado, el frasco está tan apretado que no hay forma en la que puedas abrirlo. En estos casos la solución no es que apliques más fuerza para intentar desenroscar la tapa sino en la maña que le pongas.

En este vídeo te enseñamos una serie de trucos muy sencillos con los que podrás evitar esa sensación de impotencia cuando la tapadera de un bote te lo ponga difícil. Tan sólo tienes que seguir los pasos que te indicamos y en menos de un minuto podrás disponer del contenido de tu tarro sin esfuerzo alguno.

Aprende estos consejos caseros que te contamos en el vídeo y ponlos en práctica la próxima vez que vayas a enfrentarte a un bote o tarro de cristal. Además, también tenemos un truco que te vendrá muy bien si, en vez de cristal, la tapa que quieres abrir es de plástico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Trucos caseros infalibles para limpiar la tapicería de los muebles

Estos son los mejores trucos para que el alcohol no se te suba a la cabeza

Trucos para que tu casa huela siempre bien sin usar ambientadores