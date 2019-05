El truco con el que colocarás bien la bolsa de basura en menos de cinco segundos

Colocar la bolsa de la basura, esa tarea que puede llegar a resultar incluso un poco desquiciante. ¿Te ha pasado alguna vez? Intentas poner una y otra vez la bolsa de la basura para que se ajuste al cubo y nada, no hay manera. Si, al final, terminas derrotándote y dejándola puesta de cualquier manera, en este vídeo de Nova Life tenemos la solución para ti.

En este vídeo te dejamos un tutorial con el que colocar la bolsa de basura será pan comido. Sólo tienes que seguir los pasos que te indicamos y tu bolsa de basura quedará perfectamente ceñida al cubo.

No importa de qué tamaño sea tu cubo de la basura ni de si se encuentra en la cocina, en tu habitación o en el cuarto de baño. Con este truco le podrás poner la bolsa en menos de cinco segundos y sin complicaciones.

Si te has fijado algunos cubos de basura tienen unos aros para ajustar la bolsa y que esta no se baje hacia el fondo. Sin embargo, a la hora de retirar la bolsa nos entorpecen. Con este truco conseguirás un efecto similar y sin tener que depender de elementos externos. De esta forma, cuando tires algo en su interior no se desprenderá de los bordes.

El truco es tan simple que lo más seguro es que, cuando lo descubras, te preguntes cómo no lo habías pensado antes. En el vídeo te dejamos este simple truco con el que colocar la bolsa de la basura a partir de ahora será mucho más fácil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El truco para eliminar el olor a basura en menos de diez segundos

¿Tu cubo de basura siempre apesta? El truco casero para quitar el mal olor de un plumazo

Trucos para sellar bolsas de plástico