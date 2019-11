Una de las cosas más esenciales a tener en cuenta al cocinar es la higiene. Ambas acciones, limpiar y cocinar, van de la mano, como dos enamorados paseando. Es más, ¿cuántas veces has empleado más tiempo en lavar los instrumentos de cocina, que en cocinar? Por muchos litros de detergente lavavajillas que utilices, a veces ciertos utensilios resultan tan arduos de limpiar, que se convierte en una tarea bastante laboriosa. Y uno de ellos es especialmente complicado: la sartén. Si te has hartado de frotar gastando litros y litros de agua y detergente, entonces debes saber que existe un remedio 100% natural, casero y efectivo para limpiar estos objetos que nos permiten preparar tantos platos de maneras muy distintas. Descúbrelo en el vídeo.

Las sartenes son utensilios de cocina que requieren de una limpieza profunda, pues se estropean con el mal uso y la acumulación de suciedad. ¿Alguna vez has tenido que tirar a la basura alguna de ellas? Con estos ingredientes naturales no volverás a enfrentarte a ello, pues podrás limpiar con sorprendente eficacia cualquier sartén o cacerola, independientemente de su calidad.

La suciedad se acumula fácilmente en las sartenes y se va incrustando en estas si no se logra una limpieza óptima, por lo que eventualmente estas se deterioran con facilidad y pierden su utilidad. Por ello, te aconsejamos emplees el truco que te mostramos en el tutorial en vídeo, gracias al cual lograrás tener unas sartenes tan limpias que parezcan nuevas, y no tengas que volver a sentir desazón cada vez que te toque limpiar las cacerolas.

Sólo necesitarás unos pocos ingredientes naturales y que no faltan en casa, por lo que podrás emplear este método tan sencillo de limpieza siempre que lo necesites. Cabe recordar que para evitar cualquier gasto innecesario de energía en lavar recipientes a mano, los limpies al día, con constancia, pues al hacerlo al momento evitas que el esfuerzo sea mayor más adelante.

