El simplísimo truco de moda entre las celebrities para lucir un corte de pelo favorecedor

Hay un detalle que se repite cada vez más entre celebridades tan destacadas como Irina Shayk, Sophie Turner o la reina Letizia. Se trata de un simple truco de moda para lucir un corte de pelo favorecedor. Lo mejor de todo es que da igual que tengas el pelo liso, rizado, corto o largo.

Básicamente, el truco consiste en cómo lucir la melena suelta. Lo único que tienes que hacer es colocar un mechón detrás de la oreja. Da igual el lado que pongas detrás de la oreja, lo importante es que el otro quede suelto.

Aunque pienses que tienes las orejas un poco pronunciadas, no te preocupes. Al mostrar solo una oreja, no hay comparativa posible, por lo que no se apreciará que las tienes grandes.