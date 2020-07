El método para que no se te vuele la sombrilla en la playa

Con la llegada del calor y de las vacaciones, muchas personas deciden ir a la playa. El bañador, las chanclas, la crema y las gafas de sol son accesorios más que suficientes para pasar un agradable día a orillas del mar. Sin embargo, algo que pocas veces nos suele faltar y que tanta satisfacción nos da en los días más soleados es la sombrilla.

Colocar una sombrilla no es tarea fácil, pero con un poco de maña y la fuerza adecuada podemos conseguir que quede correctamente colocada. No obstante, si no logramos que quede bien sujeta a la arena, una simple ráfaga de viento puede hacer que salga volando. Esto puede ser bastante peligroso, ya que puede causar un accidente o provocar graves heridas a la gente. Para evitar que esto te suceda, te mostramos un sencillo truco en el vídeo superior.

Cómo colocar correctamente la sombrilla

Lo primero que debes hacer para sujetar la sombrilla en la arena es crear un agujero estrecho y profundo en ella. Coge el palo de la sombrilla y, con las dos manos, gíralo con fuerza hacia abajo para poder realizarlo. Cuanto más profundo sea el agujero más sujeción habrá.

Si la arena donde has colocado el palo está muy seca y es demasiado fina, es más probable que no sujete correctamente la sombrilla. Por ello, es recomendable elegir una zona húmeda de la playa para colocar nuestro parasol. Si no encuentras ninguna lejos de la orilla, puedes humedecer tú misma el lugar.

Una vez hayas clavado el palo en la playa, pisa fuerte alrededor de él y coloca un pequeño montículo de arena para que permanezca más tiempo inmovilizado en el suelo. Para terminar, coloca la parte superior de la sombrilla teniendo especial cuidado con la dirección del viento.

El truco para que la sombrilla no salga volando

Los días de mucho aire en la playa, colocar la sombrilla es muy peligroso, especialmente si no la has clavado correctamente o si no conoces el efectivo truco para evitar que se vuele. Por ello, en el vídeo te lo mostramos.

