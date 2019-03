El mejor truco para aliviar la lengua cuando te la quemas

Seguro que alguna vez te ha pasado: tienes mucha hambre y te no puedes resistir a probar un pequeño bocado de ese apetitoso plato que tienes delante de ti. Aunque sabes que no deberías hacerlo porque todavía está muy caliente, terminas sucumbiendo y quemándote la lengua. Pero no te preocupes, en este tutorial en vídeo de Nova Life tenemos la solución para aliviarte la molestia.

Quemarse la lengua puede suponer una situación muy desagradable. En nuestra lengua se encuentran situadas las papilas gustativas, por lo que se trata de una zona muy sensible. Si cuando te ocurre esta situación piensas que no puedes hacer nada más que quedarte de brazos cruzados, te equivocas. En este vídeo te proponemos una serie de remedios para que el dolor provocado por la quemadura disminuya.

Una vez que te quemas la lengua es muy difícil que puedas saborear con normalidad el resto de los alimentos que ingieras. Sin embargo, con la ayuda de estos trucos que te mostramos en el vídeo podrás reducir la sensación de molestia para que puedas continuar comiendo.

Estos trucos están realizados a base de productos naturales y muy asequibles. Además, lo más probable es que los tengas en casa a tu disposición. En el tutorial te explicamos cuáles son y cómo debes aplicártelos, pero ya te adelantamos que se trata de métodos muy sencillos con los que notarás la mejoría.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Hay alguna forma de evitar las ampollas en los pies?

El truco definitivo para limpiar el fondo de los recipientes estrechos y alargados

¿Estás a dieta? Trucos para engañar a tu mente y controlar el apetito