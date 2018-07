El mejor truco casero para que las temidas manchas de aceite desaparezcan de tu ropa para siempre

Cuando nos enfrentamos a la dura tarea de tener que eliminar manchas de algunas de nuestras prendas es, en muchas ocasiones, un pulso entre la mancha y tú. Y es que, mira que utilizamos productos de todas las índoles y condición, frotamos hasta dejarnos los nudillos y lavamos la ropa hasta desgastarla. Pero nada, las manchas siguen ahí hasta la eternidad.

Esta batalla es una tarea más cotidiana de lo que nos gustaría y, en concreto, hay unas manchas especialmente temidas, las salpicaduras de aceite. Éstas son las más comunes pues es casi inevitable que a la hora de cocinar el aceite hirviendo salte y acabemos perdidos.

A quién no le ha pasado que se ha puesto a hacer una cena rápida, por lo que no te has puesto el delantal, y en una cuestión de segundos has acaba embadurnada en aceite de los pies a la cabeza.

En este momento preciso es cuando empieza tu lucha personal para hacer que se esfumen estos quebraderos de cabeza. Pues bien, os vamos a mostrar el truco casero más fácil, rápido y eficaz con el que no tendrás que volver a preocuparte de este problema. ¡Toma nota!

Primero: aplica una buena capa de polvos de talco sobre la mancha de grasa o aceite. En el caso de que no tengas talco la sal es otra buena opción.

Segundo: retira el talco de la prenda con un papel toalla o con una cuchara con cuidado para evitar que caiga en otras partes de la prenda.

Tercero: pon una pequeña cantidad de lavavajillas y agua sobre la mancha. Frótala entonces con un cepillo de dientes viejo haciendo movimientos circulares.

Cuarto: lava la prenda con detergente y déjala que se seque al aire libre.