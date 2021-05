El calendario de frutas y verduras para escoger siempre la mejor calidad

En el vídeo te mostramos el calendario que deberías seguir si quieres que todas tus frutas y verduras tengan el mejor sabor posible. Te contamos qué frutas y verduras están de temporada en cada mes.

¿Por qué es importante comprar productos de temporada?

A pesar de que la mayoría de las frutas y las verduras se encuentran en los supermercados durante todo el año, esto no significa que sean de temporada. La mayoría de las veces no lo son y su sabor y su calidad no es la misma. Te contamos todas las ventajas de comprar frutas y verduras en su época del año correspondiente:

Son mejores para ti:

Aparte de tener mucho más sabor y estar más ricas, las frutas y las verduras de temporada aportan más beneficios para tu salud. Una de las razones es que conservan mejor sus nutrientes y todas sus propiedades porque se recolectan cuando han completado su ciclo de crecimiento, y no antes.

Son más baratas:

La mayoría de las veces, si compras productos fuera de temporada, significa que han tenido que ser importadas, o se ha tenido que forzar su cultivo, cosas que requieren mucho más trabajo y un mayor coste. Por eso las frutas y verduras de temporada son más baratas.

Son ecológicas y mejores para el medio ambiente:

Si compras alimentos de temporada, también le estás haciendo un favor al medio ambiente. De esta manera te aseguras de que no se está gastando energía forzando su producción, importándolas, y almacenándolas. A su vez, también minimizas el riesgo de que se hayan usado pesticidas, plaguicidas u otros químicos dañinos, para intentar ayudar a que crezcan cuando el clima y la temporada no son favorables.

Aunque no siempre puedes comprar todos los productos que necesites de temporada, el calendario que te ofrecemos en el vídeo te ayudará a ser más consciente de qué frutas y verduras deberías de comprar según el mes.

