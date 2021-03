Detalles, regalos y regalazos para padres originales

Al cumplirse un año de pandemia te apetece más que nunca decirle a tu padre que le quieres mucho, y eso puede decirse con una simple margarita, pero te gustaría tener un detalle más grande. Aquí van unas cuantas ideas para padres originales y que van más allá de la espuma de afeitar.

Para padres foodies que no temen la báscula

La gastronomía lleva años de moda y si ahora no podemos ir libremente a los restaurantes que nos gustan es verdad que, covid mediante, los restauradores se han esforzado en hacernos llegar a casa sus delicatessen. Aquí van unas cuantas ideas:

Desayuno de hotel | iStock

- Desayuno de hotel de alta gama… sin levantarte del sofá. Levanta la mano si eres de las que les gustaba (o gusta) dormir en los hoteles sobre todo, por el desayuno de la mañana siguiente, ¿verdad? Ese desayuno buffet, con opciones infinitas, un periódico y todo el tiempo por delante para deleitarse. Si quizás a tu padre no le tienta mucho dormir en un hotel, ¿por qué no disfrutar de ese desayuno cómodamente en el salón de casa y sin pisar la calle? ¿Qué te parece regalarle un desayuno buffet a tu papi? Sí sí, como el de los hoteles. Ahora puedes hacerlo con BreakAtHome, de la mano de Sercotel Hotel Group y de Just Eat, esta iniciativa que acaba de arrancar y de momento se puede disfrutar en Madrid, supone recibir en tu casa el desayuno completo de hotel. Le puede servir, dadas las cantidades, de desayuno tempranero o de brunch porque hay opciones saladas (pan con jamón, surtido de quesos y tortilla de patatas con picos) y dulces (fruta fresca, yogur con miel y repostería recién horneada). Además, las bebidas (zumo de naranja, café o té con selección de leches), aliño (aceite de oliva, tomate rallado y azúcar o edulcorante), etc. ¿El precio? Sin competencia: 15 euros. Padre contento y bien desayunado.

- A la rica caja de verduras de la huerta. A Naranjas Lola, que fueron pioneros en la venta online de cítricos en nuestro país, se les conoce sobre todo por las naranjas. Pero son mucho más: también tienen, en temporada evidentemente, melones, tomates y recientemente han lanzado unas cajas de verduras que te envían a domicilio directamente de la huerta. Judías verdes, pimientos, alcachofas, cebollas, tomates, zanahorias, berenjena, calabacines.. que te llegarán en 24 horas. Puedes hacerte la composición que más le guste a tu papi: 5 kilos de alimentos saludables por 18,90 euros, una garantía de salud y de platos ricos.

Caja regalo de Casa Marcial | Novalife

- Guisos ricos y sin mover un dedo: tu padre es de guisos, lógico, porque están bien buenos. Y ese día se merece comerse un buen guiso y sin levantar un dedo, que para eso es su festividad. Lo tienes fácil y con platos bien contundentes. ¿Ganas de un cocido maragato? Este cocido, que se come al revés (la sopa es al final) es típico de la zona de la Maragatería en León y ahora puedes recibirlo en casa, ya cocinado y solo tendrás que calentar. El chef Alfonso Botas, que trabajó junto a Berasategui y Joan Roca, te envía el cocido de su tierra para que en 15 minutos de nada lo tengas listo (a él le ha supuesto 5 horas de elaboración). Precio: 37 euros (dos o tres raciones en función del apetito). ¿Tu padre es más de fabada? Pues también se la mandan ya hecha a casa y nada más y nada menos que un chef Michelin: Casa Marcial dispone de varias cajas con la esencia de su cocina. La caja de Pitu, con menú para cuatro personas, viene con snack de pitu, croquetas (uno de los best seller de la casa), pitu caleya guisado y arroz con pitu. La caja de fabada viene con las croquetas, la fabada y de postre, arroz con leche. Precio: entre 100 y 110 euros.

Trufa | Novalife

- Trufas a domicilio: a la temporada de la trufa le queda nada.. Si tu papi es fan de este manjar, puedes enviarle una a casa a través de Trufbox y desde 40 euros. De la tierra a casa en un plis plas.

- Y si quieres una apuesta segura, una buena botella de aceite, nuestro oro líquido. Picual en envero, de Cortijo de Suerte Alta es un monovarietal de amargor y picante moderado que acaba de llevarse unos cuantos premios. Precio: 56 euros el pack de 6 botellas.

Experiencias sibaritas

Terraza Majestic | iStock

Los hoteles se han reinventado para poder seguir respirando, ya lo hemos visto arriba con el servicio de desayuno buffet a domicilio. Otros, como el Majestic de Barcelona, proponen un pack que aúna alojamiento, cena y desayuno en este caso en uno de los locales más emblemáticos de la Ciudad Condal, por el que han pasado personajes reconocidos de diferentes disciplinas. Si quieres que tu padre se sienta como un marajá, el pack Disfrutar (desde 269 euros) es lo suyo.

Para padres lectores

Al parecer, hemos leído más desde que arrancó la pandemia hace ya un año: lógico, pasamos más tiempo en casa y un buen libro es siempre una maravillosa compañía. Por ejemplo, si tu padre es un cinéfilo y es fan del cine de Wes Anderson, está de enhorabuena: Cúpula, de la editorial Planeta, acaba de lanzar la guía más completa y definitiva de este icónico director. De la mano de Ian Nathan, la obra repasa los contenidos temáticos, visuales y narrativos que definen el trabajo de Anderson. Precio: 28,45 euros.

Libro Wes | iStock

Si es más de novela negra, apúntate la última del periodista Javier Márquez, ‘La Ciudad de las Almas Tristes’ (Editorial Almuzara), con Sevilla como ciudad protagonista. Si el progenitor es más de deportes, hazte con ‘Campeones de Medianoche’ (Muddy Waters Books), del también periodista Daniel Entrialgo. En sus páginas conocerá los aspectos menos conocidos, a menudo dramáticos, de leyendas del deporte internacional.

Para padres que cuidan su aspecto

Caja regalo Mumona | Novalife

Pero no todo va a ser comer o leer, también hay que cuidarse. ¿Tu padre es un forofo de la estética? Pues también hay cositas que van a gustarle: en la tienda online Mumona puedes encontrar un pack muy práctico con una mascarilla para eliminar los puntos negros y demás impurezas que se acumulan en nariz y barbilla (Blackhead & Blackmask Home Spa Kit, por 26 euros) y el Dúo Orgánico Bergamota y Pachuli de LA Bruket (gel y crema de manos) por 42,80 euros.

Para padres juguetones

Satisfyer Man | Novalife

Porque claro que sí, tu padre también tiene vida sexual y que la tenga durante mucho tiempo... Así que para padres empoderados que no temen hablar de sexualidad, ahí va un regalazo, solo apto para mentes abiertas: el Satisfyer Men Heat Vibration, el masturbador por excelencia fabricado en silicona médica y resistente al agua. Perfecto para los preliminares. Precio: 49,95 euros.