El truco para dejar las paredes blancas como recién pintadas

Con el paso del tiempo, las paredes blancas se deterioran y comienza a apreciarse un color grisáceo o amarillento. Esto se debe al roce y a la suciedad del día a día. Para solucionarlo, en el vídeo encontrarás el truco definitivo para que las paredes parezcan recién pintadas.

Debes tener varias cosas en cuenta cuando decides pintar en casa. Antes de comenzar con la tarea, limpia las paredes para que la pintura se adhiera mejor y déjala secar. También tienes que prestar atención a la iluminación de la habitación, de esa forma sabrás si estás cubriendo correctamente las paredes.

Escoger los materiales adecuados es muy importante para conseguir un buen resultado. Con brochas de buena calidad cubrirás mejor la superficie y ahorrarás pintura, ya que no absorben apenas cantidad.

En cuanto a las pinturas, existen muchos tipos y cubren distintas necesidades. Por ejemplo, la pintura plástica es más común en el uso de interiores, ya que seca rápido. En cambio, la sintética seca más lento pero tiene una mayor durabilidad, por lo que se usa para baños o cocinas.

Para que no caigan gotas de pintura, debes mover el rodillo de arriba abajo para que quede toda la superficie pintada de manera uniforme. Además, tienes que intentar no parar en medio para que no queden marcas. Es recomendable evitar pintar en días calurosos o húmedos, puesto que la pintura va a tardar más en secarse. Además, se aconseja realizar esta labor con las ventanas abiertas para ventilar los fuertes olores.

Acuérdate de que, aparte de quitar los muebles, debes retirar los embellecedores de los enchufes u objetos similares, puesto que la pintura deteriora ese tipo de material. Otra solución es utilizar cinta de pintor para realizar el trabajo sin preocuparte de posibles manchas.

En el vídeo encontrarás un truco con el que podrás dejar las paredes blancas como el primer día. No tendrás que volverlas a pintar para que queden como nuevas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El truco para que las ventosas no se despeguen de la pared

Cómo eliminar manchas de grasa de la pared por menos de 1 euro