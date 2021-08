Deja el inodoro como los chorros del oro con este truco de expertos

Hay ciertas tareas del hogar que no podemos dejar sin hacer. Algunas labores requieren de una limpieza diaria debido a que son rincones que se utilizan todos los días por varias personas si convivimos en familia y, por lo tanto, si queremos disfrutar de una vivienda libre de gérmenes, malos olores, polvo y otro tipo de suciedad, es esencial dedicar tiempo a los trabajos domésticos, más que nos pese.

Después de una larga semana llena de responsabilidades que atender, lo último que nos apetece es aprovechar nuestro tiempo libre para realizar una limpieza profunda. Es por ello que nuestra mejor opción es limpiar un poco todos los días y desinfectar de manera frecuente para, además de descansar, eliminar la suciedad de manera efectiva.

Cuarto de baño | Pixabay

¿Por qué la cocina y el cuarto de baño son dos de los lugares más sucios?

Tanto la cocina como el cuarto de baño son dos de las habitaciones que más atenciones necesitan en cuestiones de limpieza, ya que se tratan de dos espacios donde más bacterias y gérmenes se desarrollan. Por un lado, el fregadero, la encimera y otras superficies de la cocina son áreas perfectas para la propagación de bacterias, dado que es el lugar donde preparamos todo tipo de alimentos.

Por otro lado, el cuarto de baño es donde ocupamos nuestra higiene personal y nuestras necesidades básicas. Si a todo ello le sumamos la humedad, el conjunto se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la aparición de bacterias. A pesar de que existen productos específicos para desinfectar correctamente ambas áreas, solo existe un producto capaz de dejar el inodoro como los chorros del oro.

Limpiando inodoro | iStock

El truco de los profesionales para dejar el inodoro impoluto

El inodoro ha adquirido la reputación de ser el elemento más sucio de cualquier hogar. Sin embargo, por mucho que insistamos en su limpieza con diversos productos, muchas veces acabamos con la sensación de que no está tan limpio como podría estarlo. Afortunadamente, el vinagre es el producto estrella para desinfectar y dejarlo como si estuviera recién instalado. Pero, ¿cómo debe utilizarse para conseguirlo?

Para ello, y según los expertos, es recomendable llenar un vaso con vinagre y calentarlo a una temperatura máxima de 40 grados. Después de ello, será necesario introducir una cucharada de bicarbonato de sodio y yodo. Cuando estos tres ingredientes se mezclan y hacen una pequeña reacción, tendremos en nuestras manos una bomba limpiadora.

Su modo de empleo es verdaderamente sencillo. Podemos introducir la solución en el retrete y esperar unos minutos; verter la mezcla en las manchas difíciles y frotar o añadir el contenido del vaso en el tanque del inodoro para asombrarnos sobre cómo desaparece la suciedad con rapidez.

Vinagre | Envato

¿Por qué el vinagre es el mejor producto para limpiar y desinfectar?

Las increíbles propiedades del vinagre lo convierten en el ingrediente clave para una limpieza efectiva y una desinfección profunda. Este popular producto multifuncional está formado por ácido acético, un compuesto orgánico que además es el responsable de darle al vinagre ese característico sabor amargo y olor penetrante. Esta naturaleza ácida es tan potente que puede disolver la suciedad y la grasa con facilidad, y por supuesto matar bacterias.

Tipos de vinagre | Envato

¿Qué tipo de vinagre es el ideal para limpiar el hogar?

Es bien sabido que tenemos a nuestra disposición varios tipos de vinagre: de manzana, blanco, balsámico o de vino tinto. No obstante, el vinagre blanco es el más aconsejable para usar en las tareas domésticas. ¿El motivo? No contiene colorantes y, en consecuencia, es garantía de no manchar las superficies. Por ello, pese a que puedas tener en tu hogar vinagre de manzana o balsámico entre muchos otros, deberías sumar a tu colección el vinagre blanco, sobre todo si quieres encontrar el complemento perfecto para tus sesiones de limpieza.

