Para la mesa:

Portacubiertos navideño | Amazon

Dale un toque de lo más navideño a tu mesa con estos portacubiertos de Papá Noel. Son bolsas para cuchillo y tenedor y otros cubiertos que además también te pueden servir como adorno para el árbol de Navidad. Dos funciones en una. Puedes comprarlo aquí.

Manteles individuales navideños | Amazon

Este juego de manteles individuales dará un toque único a tu mesa, además también viene acompañado de un portacubiertos en forma de manopla. Su material es suave y duraderos. Puedes comprarlo aquí.

Para el hogar:

Decoración navideña para la nevera | Amazon

Si quieres añadir más toques navideños por toda tu casa en la cocina podrás poner estas simpáticas decoraciones en tu nevera para que la Navidad llegue hasta la cocina. Puedes comprarlos aquí.

Váter de Papá Noel | Amazon

Por otro lado, con estas divertidas piezas darás a tu cuarto de baño un tono de lo más divertido convirtiendo el retrete en el propio Papá Noel, ¿curioso no? Puedes comprarlo aquí.

Tapiz de árbol de Navidad | Amazon

Sin embargo, si eres algo perezoso y no te apetece poner el árbol de Navidad también puedes comprar este curioso tapiz con un árbol ya decorado. Dará a tu casa un ambiente navideño pero no tendrás que poner ni quitar el árbol tan solo colgarlo. Puedes hacerte con ello aquí.

Muñeco de nieve | Amazon

Si vives en zonas dónde la nieve escasea, ahora podrás montar tu propio muñeco de nieve en casa. Ideal para los más pequeños de la casa. Estas piezas son montables y desmontables para pasar grandes momentos en familia. Puedes comprarlo aquí.

Decoraciones más tradicionales:

Luces de cortina | Amazon

Si quieres dar un toque mágico a tu casa, no solo pongas luz en el árbol, ahora dale un toque diferente y cálido a tu hogar con estas cortinas de LED que darán este toque singular y navideño a tu hogar. Puedes comprarlas aquí.

Cojines navideños | Amazon

Si quieres que tu salón tenga un espíritu más navideño no pueden faltar estos originales cojines para el sofá de tu casa. Puedes adquirirlos aquí.

Calcetines navideños | AMAZON

Por último y de lo más tradicional no se te pueden olvidar los calcetines, no importa si no tienes chimenea donde colgarlos cualquier sitio encajará con estos enternecedores y navideños diseños. Pues hacerte con ellos aquí.