El método casero para que tu nevera siempre huela bien

El mal olor de la nevera es un problema muy frecuente. Si guardas un queso alpino ya sabes a lo que te expones; sin embargo, hay muchas ocasiones en las que es imposible identificar el foco del mal olor.

Si este es tu caso, estás de suerte: en este tutorial en vídeo de Nova Life te mostramos varios remedios caseros con los que conseguirás, de forma inmediata, eliminar el mal olor de tu nevera, y de manera definitiva.

Eso sí, estos remedios no te eximen de mantener una higiene impecable. Te recordamos que es imprescindible vaciar la nevera y limpiarla a fondo, como mínimo una vez casa dos meses.

Además de estos prácticos trucos para eliminar el mal olor de tu frigorífico, también puedes aplicar algunos consejos para evitar que tus alimentos desprendan tanto olor. Por ejemplo, evita los recipientes de cartón, cómo las clásicas hueveras que, seguro, has almacenado alguna vez en tu nevera. Este material absorbe el olor de los alimentos, lo que provoca que tu frigorífico siga oliendo a una determinada comida incluso cuando esta ya no está almacenada: las bandejas de plástico para guardar los huevos, que se suelen encontrar en la puerta de la nevera, no están puestas por casualidad.

Otro aspecto muy importante, y que debes tener muy presente cuando limpias la nevera, es que nunca debes cerrar la puerta si está apagada. Tener el frigorífico apagado y con la puerta cerrada es una de las principales causas de malos olores.

