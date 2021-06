¿Te cuesta tragar una pastilla? Sigue estos consejos

Cuando enfermamos y tenemos que tomar medicación, muchas personas optan por fármacos que se puedan disolver en agua, en vez de pastillas. Esto ocurre porque a muchas personas les cuesta tragar las pastillas, ya sea porque se atragantan o porque simplemente les resulta desagradable.

La disfagia es la dificultad para la deglución. Si eres una de las muchas personas que tienen problemas a la hora de tragar pastillas, los métodos que te mostramos en el vídeo superior te ayudarán a ingerir medicamentos de forma más sencilla.

En muchas ocasiones, los nervios, el estrés o la ansiedad pueden complicar la disfagia. Estas experiencias hacen que ingerir una pastilla se convierta en una auténtica odisea. Para superarlo, los trucos que te proponemos se centran en prácticas para aprender a tragar.

Uno de los métodos más efectivos se llama “Botella Pop” y consiste en llenar una botella de agua, colocar la pastilla debajo de la lengua y cerrar los labios con fuerza alrededor de la abertura del frasco, de forma que no entre nada de aire. Una vez hecho esto, bebe un trago considerable de agua y emplea el movimiento de succión. Al no dejar que entre aire, no quedará ningún hueco para que la pastilla se mueva por el interior de la boca, por lo que entrará directamente al esófago sin mayor complicación.

Otro de los mejores trucos es inclinar un poco el cuerpo hacia adelante. Para ello, coloca la pastilla debajo de la lengua, bebe un buen sorbo de agua pero no lo tragues. Ahora inclínate hacia el frente y en esa posición intenta ingerir la pastilla y el agua.

Por último, un método que puede funcionar tanto para adultos como para niños es tragar la píldora con ayuda de una pajita. Es tan fácil como poner la pastilla encima de la lengua y después beber el agua con la pajita. De este modo se centra toda la atención en tragar el agua.

