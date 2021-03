Cucharas, tenedores, cuchillos... Así debes desinfectar el cajón de los cubiertos

Aunque limpiemos nuestra cocina a menudo, existen algunos lugares de los cuales nos olvidamos por completo. Uno de ellos es el cajón donde guardamos los cubiertos. Con el paso del tiempo, este cajón puede llegar a ensuciarse y acumular todo tipo de gérmenes. En el vídeo te contamos exactamente lo que tienes que hacer para limpiarlo correctamente.

Desafortunadamente, este no es el único lugar que las personas suelen olvidar a la hora de limpiar. Te contamos algunos otros a continuación:

La nevera:

Aunque se suele limpiar la nevera por encima, no solemos llegar a todos los rincones que necesitan una limpieza profunda, como por ejemplo las gomas. Esta parte de la nevera puede llegar a acumular bacterias y gérmenes. Es de vital importancia limpiarla bien, ya que es donde guardamos todos los alimentos, y si estos se contagian de cualquier bacteria podrían ser perjudiciales para nuestra salud.

Consejos para limpiar las gomas de la nevera y que queden impolutas

El cubo de basura:

Este es un lugar que deberíamos de limpiar, sin embargo se nos suele olvidar por completo. No es ninguna sorpresa que el cubo de basura esté sucio, ya que este es el sitio donde tiramos todos los residuos y se pueden llegar a formar muchas bacterias y gérmenes. Por eso es importante no sólo limpiarlo a menudo, sino también limpiar sus alrededores. Tampoco te olvides de cambiar la bolsa para no dejar que la basura que tiramos se quede mucho tiempo dentro del cubo.

¿Tu cubo de basura siempre apesta? El truco casero para quitar el mal olor de un plumazo

La escoba:

Suena irónico, ya que la escoba es la herramienta que usamos precisamente para limpiar nuestro hogar. Sin embargo, por esta misma razón acumula una gran cantidad de gérmenes y en muchas ocasiones nos olvidamos de desinfectarla antes de volver a usarla. Esto puede tener consecuencias, ya que si la usamos mientras está sucia podemos esparcir los gérmenes por todo nuestro hogar.

Errores que cometemos al usar la escoba

Con estos consejos y el paso a paso que te ofrecemos en el vídeo, podrás tener tu casa limpia y libre de gérmenes y bacterias.