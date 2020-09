¿Cuáles son realmente los efectos de dejar de tomar las pastillas anticonceptivas?

Existen muchas dudas cuando se habla de pastillas anticonceptivas y no todas las mujeres se atreven a tomarlas llegado el momento. De hecho, hay muchas que, incluso cuando es un doctor el que las receta, toman la decisión de no consumirlas. Malas experiencias de conocidas o temor a cambios en el humor y el físico hacen que podamos llegar a considerarlas nuestras enemigas. Sin embargo, pueden ser la opción perfecta para ti. Si finalmente tu médico te las recomienda y decides tomarlas, al dejar de hacerlo también puedes experimentar algunos efectos. En este vídeo te contamos qué ocurre cuando dejas de tomar estos fármacos.

Las pastillas o píldoras anticonceptivas son un tipo de medicamento de base hormonal que pueden tener varios propósitos dependiendo de cada caso. Pueden servir para evitar embarazos o para controlar una menstruación irregular u otros problemas hormonales. No hay que tomarlas a la ligera y pueden ocasionar ciertos efectos secundarios. No obstante, hemos de saber que no existe un único tipo de píldora anticonceptiva y que, por tanto, tu médico de cabecera o tu ginecólogo te recetará las que sean más adecuadas para ti. Cada cuerpo es diferente y no todos reaccionan a los mismos compuestos de la misma manera.

Estos medicamentos impiden la ovulación. Si esta no ocurre, no hay óvulo que el espermatozoide pueda fecundar. Así, el embarazo es inviable. Además, las hormonas presentes en estos medicamentos hacen que el moco del cuello uterino, la parte baja del útero, se haga más espesa e impide la llegada del esperma al óvulo.

Cualquier medicamento hormonal puede tener consecuencias en tu cuerpo. Lo mismo ocurre cuando dejas de tomarlo, ya que puedes experimentar ciertos efectos al dejar de recibir unas hormonas a las que estabas acostumbrada. En este vídeo te contamos qué sensaciones puedes experimentar cuando tienes que dejar este fármaco o decides hacerlo por cualquier motivo.

