¿Cuáles son las marcas blancas de cada supermercado?

Ir al súper parece una tarea sencilla, pero a veces puede convertirse en un quebradero de cabeza. ¿Dónde es más barato un producto? ¿En qué tienda tienen la leche que me gusta? Por no hablar del tema económico. Las marcas blancas son ese bote salvavidas cuando no queremos gastarnos demasiado o, simplemente, porque nos gustan más que otros productos del supermercado. Enumeramos los distintos establecimientos y sus marcas propias para que no te quede ninguna duda.

Dia

Este supermercado cuenta con varias marcas propias que pueden hacer que tu compra sea más barata. La que más artículos vende es Dia, ya que tiene presencia en la sección de alimentación y también en la de droguería con detergentes y papel higiénico, entre otros productos. Por otra parte, el sello de Bonté se encuentra en artículos de higiene y cuidado personal y AS en los destinados a mascotas.

Sin embargo, Dia cuenta con más marcas propias: Nuestra Alacena para embutidos, quesos El Cencerro, Delicious para productos gourmet, Dia Láctea para leche y El Molino de Dia para pan rallado y de molde. Asimismo, Al Punto ofrece comidas ya preparadas como pizzas y tortillas de patata y Vegecampo pone a la venta legumbres, harinas y latas de conserva.

Por último, el supermercado Dia cuenta con dos marcas propias destinadas a los más pequeños: Baby Smile con productos de higiene y alimentación para bebés y Junior Smile, que cuenta con artículos de higiene y aseo para niños.

Alcampo

Este hipermercado de origen francés cuenta con varias marcas blancas que podrían abaratar cualquier cesta de la compra. La que más artículos vende es Auchan, que cuenta con conservas, pastas, platos preparados e incluso detergentes. En productos para el hogar, la marca propia de Alcampo es Actuel y en textil, calzado y complementos es In Extenso.

Cosmia es la marca especializada en cuidado y belleza y cuenta con maquillajes, cremas, jabones, geles, exfoliantes, etc. Por otra parte, Qilive es la marca de este supermercado que ofrece a sus clientes electrodomésticos y otros aparatos electrónicos como cargadores, ratones para ordenador o teclados. Por último, la marca Baby cuenta con productos para el bebé, tanto de alimentación como de otros utensilios como tetinas de silicona o vasos y cubiertos de plástico.

Productos de marca blanca de Alcampo | Sara Sendino

Carrefour

El hipermercado Carrefour cuenta con varias marcas propias muy diferenciadas. En primer lugar, los productos con etiqueta Carrefour son los más numerosos, ya que esta marca ofrece a sus clientes leche, conservas en lata, quesos, pasta, azúcar, bandejas de carne, yogures, huevos, galletas... Incluso artículos de limpieza y hogar. Sin embargo, si buscas algo más gourmet, Carrefour Selección vende productos más exclusivos, como solomillo, jamón de pato o vinagre balsámico.

Por otra parte, Carrefour BIO se encarga de ofrecer a los clientes de este supermercado productos ecológicos, Eco Planet vende artículos de limpieza respetuosos con el medio ambiente y las marcas Carrefour No Gluten! y Carrefour No Lactosa! se encuentran en artículos que no contienen gluten y lactosa, respectivamente.

Asimismo, Calidad y Origen Carrefour oferta productos que se desarrollan en colaboración con agricultores, pescadores y ganaderos, mientras que otros productos elaborados a base de hortalizas, cereales y legumbres llevan el distintivo de Carrefour Veggie. Además, Carrefour Baby incluye en su catálogo artículos para bebés, incluido comida y Les Cosmetiques venden productos de higiene personal y cuidado capilar y corporal.

Por último, De Nuestra Tierra es la marca de Carrefour de artículos representativos de la gastronomía española; Terre d’Italia de productos de dicho país y Reflets de France ofrece especialidades propias del país galo.

Mercadona

Mercadona cuenta con varias marcas propias que aglutinan gran parte de los productos que vende esta cadena de supermercados. En primer lugar se encuentra Hacendado, que vende todo tipo de productos comestibles, y Hacendado Fresh, que oferta hortalizas y verduras ya cortadas, además de guacamole y ensaladas ya preparadas.

En cuanto a los productos cosméticos y de higiene personal, los artículos de Mercadona presentan el sello Deliplus. Para mascotas, este supermercado valenciano cuenta con la marca Compy, y para limpieza y productos del hogar, Bosque Verde es la alternativa de Mercadona a otras marcas.

Productos de marca blanca de Mercadona | Sara Sendino

Eroski

El supermercado originario del País Vasco cuenta con varias marcas propias para ofrecer a sus clientes precios competitivos. De entre ellas destacan: Basic, con productos alimenticios a bajo precio; BIO, con artículos que cuentan con certificado ecológico y la marca propia Natur, que se ofrece productos de consumo responsable y sostenible, velando por el bienestar animal y utilizando envases reciclados.

Por otro lado, Eroski cuenta con Seleqtia, que vende productos gourmet y con denominación de origen. Asimismo, la marca de este supermercado de productos de higiene y cuidado corporal es Belle. Por último, Eroski también cuenta con artículos sellados como “sin grasa de palma” y “sin gluten”, específicos estos últimos para personas celiacas.

Lidl

El supermercado alemán cuenta con una amplia gama de marcas propias. Cien, por ejemplo, es la destinada a productos de higiene y cosmética, mientras que Silver Crest ofrece productos electrónicos o pequeños electrodomésticos, W5 artículos de limpieza y Formil vende detergentes para lavar la ropa.

Si te interesan los productos veganos y vegetarianos, la marca My Best Veggie es la especializada en Lidl. Otras marcas que destacan en este supermercado son: Alesto para frutos secos, Milbona para lácteos, Roncero para quesos, Galletas de Sondey, zumos de Solevita, aperitivos de Snack Day, levaduras de Belbake, cafés de Bellarom, charcutería de Realvalle, chocolates de J. D. Gross y Fin Carré o Edulis para ensaladas preparadas.

Asimismo, Lidl cuenta con Deluxe, su marca de productos gourmet; Chef Select de pasta fresca, Freeway de refrescos y Velmondo de bebidas vegetales de soja, arroz, avena y almendras.

Productos de marca blanca de Lidl | Sara Sendino

Hipercor

El supermercado del grupo El Corte Inglés también cuenta con varias marcas propias. En primer lugar, Aliada es la más económica y cuenta con productos de todo tipo: desde alimentación hasta productos de limpieza. Por otra parte, Hipercor y El Corte Inglés son otras dos marcas de alimentos que se venden en este supermercado, aunque con precios algo más elevados que los de Aliada.

Asimismo, la marca propia Special Line ofrece a sus clientes infusiones y productos para cuidar la línea y Veckia es el sello que llevan los productos de Hipercor de perfumería e higiene personal, incluyendo geles, champús y mascarillas, entre otros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿No tienes espacio en tu casa para un lavavajillas? Este nuevo chollo de Lidl podría ser la solución