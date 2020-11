Cuáles son las mejores mantas para evitar el insomnio

El insomnio es la incapacidad para conciliar o mantener el sueño. Se puede sufrir de manera ocasional, por problemas que te atormentan durante un periodo de tiempo, o de forma continua, ya sea por un medicamento o su efecto secundario. Por ello, muchos son los remedios caseros que se ponen en práctica para prevenir este problema. En este vídeo encontrarás qué manta es la mejor para evitar el insomnio.

No dormir bien supone una falta de concentración y energía. No somos eficientes, experimentamos apatía, la originalidad disminuye y la productividad en el trabajo o los estudios no es igual. Además, las personas que sufren insomnio suelen mostrar un carácter irritable, dada la falta de descanso, lo que puede conllevar ansiedad o estrés.

También, el insomnio puede provocar cambios sensoriales como la reducción del campo visual y la capacidad de atención. Para evitar sufrir brotes de insomnio, existen unas buenas prácticas que se pueden llevar a cabo para intentar frenar el problema.

Establece rutinas de sueño. Intenta acostarte siempre a la misma hora para que el cuerpo se acostumbre. Asocia la cama al descanso, es decir, no te tumbes en ella para usar el ordenador o el móvil.

Evita bebidas excitantes. Tomar alcohol antes de dormir rompe los ciclos del sueño, por lo que existe más posibilidad de despertarse a media noche. Es recomendable evitar las bebidas con azúcar por la noche, así como el tabaco, debido a que también cuenta como producto excitante.

Realiza ejercicio diariamente. Practicar deporte mejora la calidad de sueño. Aun así, debes dejar un tiempo entre las horas de ejercicio y el momento de irte a la cama. De esta manera, el cuerpo podrá relajarse para dormir mejor.

Existen muchos factores con los que podemos intentar evitar el insomnio pero, ¿sabes qué mantas debes usar? En este vídeo encontrarás cuáles son las perfectas para dormir mejor.

