Cosas que tienes en casa y que caducan (y tú sin saberlo)

No es que estén malos, es que no están como debieran. No es que te vaya a pasar algo, pero… es que incluso el sabor de los alimentos sin ser perjudicial no es el más adecuado. Ejemplos sencillos que todos hemos tenido y que hacen que haya que prestar más atención que nunca a la hora de hacer la compra, tanto en productos de limpieza, como de jardinería, como alimentos, por supuesto.

Seguro que te pareció una genial idea ese 3 x 2 de palomitas de maíz para microondas, rápidas, sencillas, súper ricas… Sí, las 4 primeras semanas, luego te cansas, y las bolsas plegadas de palomitas pasan al rincón oscuro del fondo del armario. Y el día que haces limpieza decides hacerte unas, y están tan malas… ¡rancias! Ahí descubres que, efectivamente, hasta las palomitas para microondas caducan.

Siguiendo con la limpieza, conviene que de vez en cuando mires debajo del fregadero. No porque vayas a tener bichos, que oye, nunca se sabe, sino porque encontrarás productos… que bueno… tal vez debas tirar, porque no funcionan, e incluso, han estropeado el mueble, o peor… huelen tan fuerte… y raro… Recuerda revisar los productos que limpian todo de manera ultra especial asegurada y certificada con una única pasada; milagrosos en su momento, no te digo que no, pero se estropean como todos. Y hay que tirarlos para no poner en riesgo tu salud.

Seguro que un día fuiste a un mercadillo y descubriste ese agarra pelusas que con un par de pasadas te dejaba los pantalones sin señales de haber estado jugando con un gato durante horas. Bueno, pues también caducan. Revisa los tuyos, porque los pegamentos, los plásticos, se pasan, se estropean, y cuando quieras utilizarlos, ni te quitarán pelusas ni nada que se le parezca. Mira, otro trasto del que te deshaces.

Si viajas a lugares exóticos seguro que te encanta comprar especias locales: pimienta verde, cardamomo, curry… Pues tenemos una mala noticia, tras años en tu especiero, es posible que ya no sepan a nada, mantengan la apariencia, pero ese potenciador de sabor tan especial que recuerdas de ese viaje al lejano oriente… nunca más volverá. Tienen un consumo preferente, y aunque cada marca pone una fecha, no te pasará nada si consumes una especia que heredaste de tu abuela.

Especias | iStock

Los helados del congelador caducan. Te lo digo, porque si vas a empezar la operación bikini, y te queda media tarrina, mira… termínatela ya, y además limpias, porque tras dos meses, los helados son de los productos congelados que antes caducan.

Si eres de los que congela para otro día, y ya has perdido la cuenta de lo que hay dentro de los paquetes, apunta estos datos: la carne de pollo aguanta congelada hasta 12 meses; el pescado, no más de 6 meses; la ternera y el cordero, pueden aguantar hasta 9 meses. Después… mejor tíralo, en serio.

Eso sí, puedes estar tranquila, la pasta, si está bien conservada en un lugar seco y sin luz, no caduca. Otro producto que no pasa nada si lo consumes, si está perfectamente envasado aunque hayan pasado años, es el café, así que en esta limpieza que estamos haciendo por casa, ya tienes dos que no pasa nada porque los sigas almacenando.