Cosas que nunca limpias en casa y son un foco de infecciones

Seguro que has descuidado muchos lugares de tu casa y probablemente nunca has pensado que acumulan tantos gérmenes. Puede que los hayas limpiado, pero no hayas conseguido desinfectarlos con éxito. Estos focos de infecciones suelen formar parte de nuestra vida cotidiana.

Muchos electrodomésticos que utilizamos para limpiar también terminan siendo un punto de suciedad. En el vídeo te contamos, entre otros consejos, cómo debes enfrentarte a ellos.

Da igual que te esfuerces en limpiar a fondo el suelo de tu hogar. Si no prestas la suficiente atención a otro tipo de objetos, te arriesgarás a convivir con las bacterias. Además, limpiar no significa necesariamente eliminar microorganismos, porque muchos limpiadores terminan con la suciedad pero no con los gérmenes.

Tener un hogar limpio es más sencillo de lo que piensas, sólo debes ponerte manos a la obra y desinfectarlo por lo menos una vez al mes. Sólo entonces podrás disfrutar de un hogar libre de baterías y seguro para ti y para tus hijos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

9 trucos definitivos para lucir una melena perfecta

No sólo de extensiones viven las famosas con melenaza. También utilizan estos trucos que te va a encantar conocer.

Trucos definitivos para que el esmalte de uñas dure más tiempo

¿Cuánto tardan tus uñas en tener este horrible aspecto desde que te las pintas? Te explicamos cómo conseguir que el esmalte te dure mucho tiempo como el día que te las pintaste.