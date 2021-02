Cosas que nunca deberías aspirar por el bien de tu aspiradora

El invento de las aspiradoras revolucionó el mundo de la limpieza. Es mucho más eficaz que una escoba y un recogedor para aspirar todo el polvo y basura que hay en tu casa. Sin embargo, aunque tome menos tiempo, no podemos limpiar con la aspiradora cualquier cosa. Teniendo en cuenta que es un aparato eléctrico hay que tener mucho cuidado no solo para no dañarla, sino para evitar accidentes que nos puedan ocurrir. En el vídeo te contamos todo lo que nunca deberías aspirar, por el bien de ti y de tu aparato.

Lo más importante antes de empezar, es despejar el área que deseas aspirar. Todos los objetos que te mencionamos en el vídeo será mejor que los limpies a mano. Retira todos las cosas que sean duras y pequeñas, como por ejemplo las monedas. Aunque puede que no suceda nada, evitas el riesgo de estropear y dañar el funcionamiento de la aspiradora.

También es importante nunca aspirar cuando la bolsa esté llena. En las propias instrucciones te lo avisará, y te dará recomendaciones de cuándo y cómo debes vaciar la bolsa, dependiendo del nivel en el que se encuentre. Si la utilizas cuando esta esté llena puede que no aspire ni funcione correctamente.

No pases la aspiradora sobre cables o cualquier cosa eléctrica. Esto puede no solo dañarlos, pero causar un corto circuito en tu casa que podría resultar peligroso. Lo mejor es desenchufar todo, como las lámparas y las televisiones, antes de ponerte a limpiar.

Si tienes una chimenea ten cuidado al aspirar por esa zona. Aunque no es recomendable aspirar cenizas, ya que estas son partículas muy finas que pueden obstruir los filtros, si lo vas a hacer, asegúrate de dejar que enfríen primero. Aspirar cenizas que estén calientes puede dañarla y ser peligroso.

Ten en cuenta el tipo de aspiradora que tienes. Si la que has comprado es una aspiradora robot ten mucho cuidado cuando esté encendida sin ser supervisada. Aunque estas aspiradoras están diseñadas precisamente para limpiar por su cuenta, es importante seguir las recomendaciones que te hemos aportado en el vídeo.

