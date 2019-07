Nos encanta ver con una sencilla foto a través de una aplicación cómo seremos de mayores, pero no nos gusta sentir que esas arrugas que aparecen en el selfie comienzan a hacerse realidad, no queremos sentirnos viejos. Inevitablemente el tiempo pasa, y por nosotros los años también. Pero, lo peor es que a partir de cierta edad, los años van dejando poco a poco huella en nuestra piel. Por más que cuidemos de nuestra querida y delicada piel, las arrugas, las patillas de gallo, las manchas y demás signos de edad van apareciendo. Tener en cuenta estos tips puede ayudarte a hacer que retrocedas en el tiempo y te veas mucho más joven. Los consejos que te traemos en este vídeo te ayudarán a evitar que parezcas más viejo de lo que realmente eres.

A veces parecer más jóvenes de lo que somos nos obsesiona, y debemos saber que esto no es nada extraño ni denigrante, es un proceso natural del tiempo y debemos ser conscientes de ello así como tratarlo con total naturalidad. Lo primero es tener seguridad en nosotros mismos, y que los años no sean un motivo para sentirnos mal o inestables. Aun así, siempre querremos vernos bien, y es más que normal y aceptable. No se trata de pasar por quirófano con largas sesiones de operaciones o inyecciones de bótox, ni sentir que en el 30 cumpleaños necesitamos 300 botes de carísimas cremas de las primeras marcas. Simplemente se trata de no hacer ciertas cosas que, aunque posiblemente no tengamos en mente, nos hacen parecer incluso más mayores de lo que somos, que nos hacen envejecer.

Hay mucha gente que piensa y dice que en los pequeños detalles está la diferencia, y, la verdad, que razón no le falta a esta frase, pues con estos sencillos tips podemos obtener un gran resultado sin más necesidad que prestarle atención, precisamente, a estos pequeños detalles. Por eso, hemos recopilado estos sencillos trucos para quitarte esos sobrantes años de encima ¡No te los pierdas!

