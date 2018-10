Consejos para evitar morderte las uñas de una vez por todas

Las manos son nuestra mejor carta de presentación y es muy importante cuidarlas. Pero morderse las uñas es un mal hábito que para muchas de nosotras es difícil de evitar. Si eres de aquellas que ha intentado por activa y pasiva todo tipo de remedios, atenta a los consejos de este vídeo. Algunas de estas recomendaciones seguro te servirá para abandonar este mal hábito de una vez por todas.

Lo importante es distraerte o buscar el modo de no llevarte la mano a la boca. Este vídeo recopila varios consejos y acciones efectivas que te permitan perder la costumbre y deshacerte de este hábito o manía.

Si los clásicos esmaltes para dejar de morderte las uñas no sirvieron de absolutamente nada, prueba con los remedios que aquí te presentamos. Si no funcionan, siempre dispondrás de la opción de colocarte uñas postizas. No solo irán creciendo las tuyas debajo de la de gel, sino que te ayudarán a controlar el impulso de mordértelas.

