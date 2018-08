3 consejos para aprovechar las horas de descanso al máximo

Dormir es uno de los momentos más importantes del día, un buen descanso nos puede proporcionar una buena salud tanto mental como física. Esto resulta lógico, ya que si no dormidos las horas suficientes afectará a nuestro estado de ánimo. Pero sabemos que en muchas ocasiones en imposible desconectar después de un día duro y pasas toda la noche dando vueltas por la cama sin conseguir conciliar el sueño.

Según el médico del sueño de Oprah Winfrey, el doctor Michael Breus, en una entrevista concedida a Daily Mail es conveniente seguir una serie de rutinas que nos permitan disfrutar de un sueño reparador y que no te costara nada adaptar a tu día a día.

Antes de irte a dormir es importante reservar la hora antes de irte a la cama para realizar tres sencillos pasos, que te recomendamos que dividas en periodos de 20 minutos cada uno.

En los primeros 20 minutos es importante que finalices cualquier tarea que estés realizando, no le destines ni un minuto más, mañana tendrás tiempo de acabarla en el caso de que lo necesites.

Los siguientes 20 minutos debes dedicarlo al cuidado de tu higiene, desmaquillarte, lavarte los dientes y la cara, ducharte o ponerte crema, son algunas de las acciones a las que deberías dedicar este periodo de tiempo.

Por último, los 20 minutos antes de irte a dormir deben estar destinados a la relajación del cuerpo, meditar y estirar. Este es el momento más importante para conseguir un sueño reparador.

Por otro lado, también es conveniente evitar una serie de errores que pueden provocar que el descanso no sea tan bueno como debería. Según Michael Breus, un factor que hace que tu sueño no sea bueno es discutir con tu pareja, esto se debe a que activa los niveles de excitación y al estar enfadado no podrás pensar en otra cosa, por lo que te costara más conciliar el sueño.