Una buena manera de mantener limpio un colchón es protegerlo con una funda, pero si ya es tarde para esto en el vídeo superior te enseñamos varios trucos muy efectivos para quitar las manchas y dejarlos como nuevos.

En ocasiones, ya sea porque no hemos puesto funda protectora o porque una mancha ha traspasado las sábanas y ha ensuciado el colchón, nos vemos comiéndonos la cabeza y buscando la mejor manera para deshacernos de la suciedad.

Los colchones, aunque no se vean a simple vista, siempre se espera que estén en buen estado y limpios para tumbarnos encima de ellos. Una mancha de orina, sudor o de cualquier otra cosa puede provocar que nos veamos más incómodos o reacios a dormir encima de dicho objeto.

Pero no te apures, en el vídeo situado en la parte superior del artículo te contamos unos sencillos trucos para hacerlo que, además, dejarán el colchón con buen olor y como nuevo.

Un colchón no solo es algo esencial para toda persona, sino una parte de la casa que se utiliza diariamente y que se busca que esté siempre en condiciones aceptables. Ya sea por el sudor o porque hemos comido encima de la cama, las sábanas hay que lavarlas regularmente. Esto no es lo que ocurre con los colchones, que son difíciles de limpiar y por lo tanto no se suelen tocar.

La duración aproximada de un colchón son los diez años, tiempo suficiente para que te dé tiempo a ahorrar dinero para comprarte uno nuevo. Por ello una mancha en él es incompatible con el sentimiento de duración que tuvimos al comprarlo.

No es que al mancharlo tengas obligatoriamente que cambiarlo, pero son muchas las personas que no se sienten cómodas al pensar que huelen mal o que tienen grandes manchas bajo el lugar donde descansan. Por ello, en el vídeo superior te contamos unos sencillos remedios para limpiar el colchón en el caso que se te ensucie que te encantarán.

