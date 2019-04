Con este truco no se te volverá a pegar el arroz jamás

Encontrar el punto perfecto al cocinar arroz puede resultar difícil, pero con este truco no se te volverá a pegar jamás. En el siguiente vídeo te mostramos los pasos que debes seguir para preparar el arroz y que este no se quede pegado tras su cocción.

Normalmente achacamos el problema de que se nos quede pegado el arroz a que lo hemos dejado demasiado tiempo durante su cocción y el agua o el caldo se ha terminado consumiendo y finalmente pegando el arroz al fondo de la olla, o quizá nuestro error sea que no acertamos con la temperatura y lo cocinamos a fuego muy alto lo que provoca el mismo problema, que en esta ocasión el agua o el caldo se consuma demasiado rápido.

Sin embargo, quizá no nos hayamos parado a pensar, que una de las claves para que nuestro arroz no se quede pegado, es preparar este ingrediente antes de cocinarlo. En el vídeo, te mostramos lo que tienes que hacer y como tratar el arroz para que a la hora de cocinarlo este ya no se quede pegado.

