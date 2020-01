Ya sea en tienda física o en compra online, ésta última cada vez más habitual, como consumidora tienes una serie de derechos. Que a menudo desconocemos y que no está de más recordar.

Hablamos con Rubén Sánchez, de la asociación de consumidores Facua, al respecto. Veamos primero qué derechos tienes en las compras online: “Al inicio de la compra, la web del comercio debe indicarte de modo claro si hay restricciones de entrega y cuáles son las modalidades de pago. También debes conocer las características del bien o servicio que se va a contratar, así como los datos de quién lo vende.Otra información es el precio total. Deben venir incluidos los impuestos y tasas, y si no puede calcularse de antemano, deben decirte cómo se determina”, dice Sánchez.

Además, “Es importante saber antes de comprar las condiciones para el ejercicio del derecho de desistimiento, así como la existencia de asistencia post venta y las garantías comerciales”.

Si finalmente no te interesa el producto, debes saber que tienes derecho al desistimiento. En total, tienes un máximo de 14 días naturales para ejercerlo, esto es, devolver el producto adquirido o anular el servicio contratado, sin tener que justificar tu decisión. Eso sí, debes comunicarlo por escrito. “El plazo comienza, en el caso de los servicios, el día de celebración del contrato, y en los de venta, cuando se tome posesión de los bienes. ¿Tiene algún coste? No, el empresario te reembolsará todo lo pagado, incluidos los gastos de entrega. Eso sí, salvo que la empresa haya indicado que asume los gastos de devolución o no te haya informado de que eso no lo pagaba ella, estos costes correrán a tu cargo”.

Compras | iStock

Cuidado, porque no todos los productos o servicios tienen este derecho: por ejemplo, están excluidos del derecho de desistimiento los productos que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Y también, las entradas a eventos, como por ejemplo, entradas para un concierto.

¿Y qué derechos tienes en caso de compra en tienda física? “En compras en tiendas físicas solo puedes exigir la devolución del dinero si su publicidad dice que se comprometen a ello en x plazo. Si lo que ocurre es que el producto tiene un fallo de origen, más allá del plazo para que te devuelvan tu dinero (si lo hay por política comercial o es compra online), a lo que tienes derecho es a que te lo reparen, salvo que la tienda considere que le resulta menos costoso darte uno nuevo (o devolverte el dinero si no tiene existencias)”, añade Sánchez.

¿Qué puedes hacer si te han cargado un importe en tu tarjeta de forma fraudulenta? En este caso, en la organización de consumidores te aconsejan ejercer tu derecho a exigir la inmediata anulación del cargo. ¿Cómo ejerces este derecho? “Debes ponerte en contacto con tu entidad bancaria para pedirle la anulación de la tarjeta y de los cargos indebidos. Hazlo por un método que deje constancia de ello, como por correo. Además, denuncia ante la policía lo ocurrido para que conozcan que has podido ser víctima de un delito”, finaliza.