Cómo tener tu casa lista en menos de 5 minutos

Con el estrés, las prisas, y en alguna que otra ocasión la pereza, muchas veces resulta imposible hacer todo lo que nos habíamos propuesto, algo que hace que la procrastinación se convierta en el día a día de nuestras vidas. Y si hay algo que cumpla la definición de todo esto, no es otra que ese tedioso tiempo al que nunca queremos hacer frente: la limpieza del hogar.

Pero eso se ha acabado. Y es que, aunque limpiar la casa en poco tiempo parezca misión imposible, existen muchos trucos, de lo más fáciles y sencillos, que te permitirán tenerla impecable en menos de 5 minutos:

1. Cada cosa en su lugar. 5 minutos antes de irte de casa, coloca cada objeto en su sitio: la ropa en el armario, los zapatos en el zapatero...

2. Tira sin remordimientos. Que no te de pena, tú mismo sabes que ya no sirve para nada. Deshazte al momento de todo aquello que ya no necesites y que no hace más que estorbar y dificultar el orden.

3. Limpia al momento. Una mancha seca siempre te resultará mucho más complicada quitarla. Elimínala al instante.

4. Rocía el producto. La alternativa a frotar que te hará ganar mucho más tiempo. Lo ideal es utilizar un pulverizador con el que rocíes las distintas superficies de tu hogar. Déjalo reposar unos pocos segundos y límpialo con un trapo seco.

5. El tiempo de oro. Mientras estés preparando la comida, friega aquellos utensilios que hayas utilizado, de esta manera, no se te amontonará todo para el final. Además, sirve también para ese minutito mágico en el que mientras se hace el café o preparas la pizza en el horno esperas sin hacer nada de provecho: te vale, por ejemplo, para revisar si en la nevera se encuentra algún alimento en mal estado o si falta algo por comprar.

6. Repasa los suelos. Hacerlo evitará que la suciedad se acumule y se extienda aún más. Barre o aspira y, después, dale una pasadita con la fregona para eliminar las manchas y el polvo más en profundidad.

