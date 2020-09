Cómo sacar las tartas del molde sin estropearlas

Hacer pasteles, tartas, bizcochos o galletas puede ser, además de entretenido y divertido, una actividad con la que disfrutar experimentando con nuestros sabores favoritos. Degustar algo que has hecho tú mismo tiene, además, un valor añadido, ya que, tras el esfuerzo, hay una agradable y dulce recompensa. Sin embargo, muchas veces lo que cocinas no posee una apariencia tan deliciosa como la que percibes una vez que te lo llevas a la boca. ¿Qué ha ocurrido? Seguramente te haya pasado alguna vez que tu pastel se ha quedado pegado al molde y, al ir a sacarlo, se ha desmoronado. Un completo desastre. No te preocupes, en este vídeo te contamos cómo conseguir no estropear tus tartas al emplatarlas.

Durante el confinamiento, debido a la pandemia causada por el virus de la COVID-19, muchas personas decidieron sacar su lado más cocinitas y comenzaron a elaborar todo tipo de dulces. De hecho, la harina, la levadura y los huevos eran algunos de los alimentos más consumidos en los supermercados. Lo cierto es que es entretenido y satisfactorio, ya que finalmente podrás degustar un rico dulce casero. Aun así, aunque ya seas todo un experto en el mundo de la repostería, puede que a veces te encuentres con problemas.

Cuando preparamos un bizcocho en el horno, aunque el molde sea antiadherente, puede ocurrir que no se despegue bien de él a la hora de sacarlo y dejarlo enfriar en un plato. Esto ocurre porque la masa es pegajosa y, al cocinarse, se entrelaza con las partículas de nuestro recipiente. De este modo es muy difícil no destrozar tu delicioso dulce antes de servirlo. No te preocupes. Todo tiene solución. Antes de recurrir al cuchillo échale un vistazo a este vídeo. Quizás encuentres algún truco que te sirva y podrás despegar tu tarta del molde de forma rápida, fácil y muy cómoda.

