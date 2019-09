Si eres de las que tiene el pelo liso y a veces sueña con ondas naturales, más o menos definidas, este vídeo es para ti. Porque te desvelamos un truco del que quizá nunca hayas oído hablar y para el que no necesitas la ayuda ni de una tenacilla, evitando el riesgo de dañar tu cabello, ni productos de pelo.

Descubre cómo puedes rizarte el pelo con el plástico de las burbujas. Parece una broma, pero no lo es. Tras ver el vídeo te lo creerás, pues te darás cuenta que explotar las pompas y proteger objetos frágiles no es la única función que tiene este plástico.

Siempre está bien un cambio de look temporal, pero sin necesidad de que llegue a ser muy drástico como un corte de pelo. Además de que hay muchas ideas de peinados originales que sirven para los distintos cortes y tipos de pelo, puedes aumentar su volumen o cambiar su forma con trucos como el que te mostramos aquí.

Las planchas de pelo son muy recurrentes, sobre todo para alisar el pelo. A pesar de que el alisado de plancha ofrece un aspecto muy natural, es sabido que un uso frecuente de ello puede quemar el cabello o dañarlo. Sin embargo, no es el caso de los cabellos lisos puesto que, a pesar de que se pueden hacer ondas con las tenacillas correspondientes, el rizo no luce tan natural. Y cuanto más definido se quiera, más difícil será lograr dicho efecto. A no ser que estés dispuesta a acudir a una peluquería profesional cada vez que se te antoje el cambio.

Tener el pelo liso tiene muchas ventajas, y de la misma manera sucede con el pelo rizado. Pero para que no te quedes nunca sin ideas y si en algún momento te apetece improvisar un look distinto, no te pierdas esta ingeniosa idea.

