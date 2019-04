Cómo reparar un enganchón en un jersey de lana

Los jerséis de lana son muy calentitos y confortables, sin embargo tienen un inconveniente: los enganchones. Si quieres saber cómo repararlos, en este vídeo de Nova Life te explicamos tres formas de conseguirlo.

Utilizar jerséis de lana es una auténtica gozada, ya que son muy cómodos y nos protegen del frío como ninguna otra prenda. Sin embargo, resulta muy fácil pasar por cualquier sitio y hacernos enganchones. No te preocupes, en este tutorial te damos tres trucos para que los repares en menos que canta un gallo.

Estrenas ese jersey nuevo que tanto te gusta y de pronto, ¡desastre!, descubres que te has hecho un agujero sin darte cuenta. ¿Habrá sido cuando te has apoyado en el boli en el brazo? ¿Cuándo has pasado rozando la puerta? Existen muchas formas de hacerte un roto o un agujerito en el jersey.

Tener un enganchón no tiene por qué significar que ya no puedas volver a utilizar ese jersey o que tengas que deshacerte de él. En este vídeo te contamos las claves para que consigas repararlos de tres formas distintas.

Estos métodos de reparación son muy fáciles y solamente necesitaras contar con materiales que tengas por casa como, por ejemplo, una horquilla para el pelo. La próxima vez que te pase, pon en práctica algunos de estos trucos y verás cómo tu jersey vuelve a estar como nuevo.

