Cómo recuperar tus rizos naturales si el pelo se te ha alisado

El cabello tiene una determinada forma desde el momento en el que nacemos. No solo existe el pelo liso o rizado, ya que, en medio, encontramos multitud de tipos. Aun así, no solemos estar de acuerdo con el cabello que nos ha tocado, por lo que tendemos a utilizar productos o utensilios con los que poder moldearlo a nuestra manera. Si has cambiado de opinión y es el momento de volver a tus rizos naturales, en este vídeo te contamos cómo hacerlo.

La genética juega un papel muy importante en el aspecto de tu melena. El cabello tiene una estructura específica a causa del gen TCHH. Este produce la proteína Trichialina, encargada de dar forma al pelo desde la raíz, y que, por lo tanto, está presente en los folículos. El nivel de proteína que haya en la cabeza va a determinar el tamaño y la forma de abertura al exterior. Por lo que establecerá también el aspecto final del cabello.

El pelo crece dentro del cuero cabelludo y, depende de la posición y de cómo de grande sea la apertura del folículo, este tendrá un aspecto u otro cuando salga al exterior. Una vez la melena crece, posee fibras de queratina que, dependiendo de cómo sea el pelo, estará en una posición u otra. En el caso del cabello rizado, la forma del folículo es elíptica o asimétrica, por lo que crece de manera ondulada y la queratina está posicionada en diagonal.

Cuando lo planchamos, ejercemos un sobrecalentamiento que mantiene la queratina alineada y, por lo tanto, observamos un cabello liso. Aun así, nuestros folículos no han sufrido ninguna modificación, por lo que el pelo volverá a su estado original. Si agredimos mucho a nuestra melena, debilitamos la queratina y podemos llegar a perder, poco a poco, la forma natural de nuestro cabello.

Debemos hidratarnos muy bien el pelo y procurar que se seque al aire para que crezca fuerte y sano. Aunque los utensilios y químicos nos den un resultado impecable, no debemos abusar de ellos, ya que pueden modificar la estructura del cabello. Por lo tanto, si quieres que tu pelo descanse y recuperar su forma natural, en este vídeo te explicamos qué puedes hacer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Dime cómo es tu pelo y te diré qué peine o cepillo utilizar

Cómo eliminar el tinte de tu cabello de forma natural