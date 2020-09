Cómo quitar las marcas de café en el fondo de las tazas

El café es una de las bebidas más populares en todo el mundo. Podemos prepararlo en casa de forma rápida y sencilla y disfrutar de su sabor y de sus propiedades. Sin embargo, beber café en las tazas de tu hogar también puede traer problemas. Las manchas marrones que aparecen en el fondo y los bordes de las tazas son causadas por esta bebida. El problema está en que, por mucho que trates de limpiarlas, son muy persistentes. Si quieres eliminarlas, en este vídeo te damos algunos trucos que te ayudarán a tener tus tazas impolutas.

El café gusta por su sabor y su aroma pero, además, posee propiedades estimulantes, por su alto contenido en cafeína, y psicoactivas. De este modo, el café se ha convertido en una de las bebidas favoritas para acompañar los desayunos y empezar el día con energía. Seguramente lo prepares en tu casa, ya sea con una cafetera italiana, con una máquina o disolviéndolo en leche o agua si es instantáneo. Sin embargo, da igual cómo lo hagas o qué tipo de café tomes, siempre acabarán apareciendo las manchas de esta bebida.

Seguro que más de una vez te has manchado la ropa con un poco de tu café mañanero. Las manchas de esta bebida penetran en los tejidos y es necesario que las limpiemos con rapidez para que tengan solución. Si no se tratan con premura acaban estropeando la ropa para siempre. Con las tazas pasa un poco lo mismo, aunque es cierto que el tiempo no afecta tanto a este material. El barniz de la cerámica impide que el líquido penetre y la taza se estropee.

Aun así, si queremos tener las tazas limpias, en este vídeo te traemos algunos trucos que pueden ayudarte. Con ingredientes que seguramente ya tienes en tu cocina podrás preparar remedios caseros muy efectivos.

