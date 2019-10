Llega uno de los momentos favoritos del año para disfrazarse y disfrutar de ello, y es ni más ni menos que la Noche de Brujas! Si quieres hacerte un maquillaje de Halloween especial, ya sea como una bruja, una calavera, un fantasma, un monstruo... deberías conocer algunos consejos antes de pintarte, para que tu piel no sufra y evites que salgan granos en ella o se seque.

Rostros pálidos de ojos negros, labios oscuros y mejillas hundidas, es una de muchas imágenes que evoca nuestra mente cuando pensamos en un disfraz para la víspera del día de todos los santos, una noche que brinda la oportunidad de dejar de ser quien eres por unas horas y jugar a dar miedo, o por lo menos a intentarlo. La noche de Halloween puede ser una de las más interesantes del año, en la que crecen las posibilidades de sentirte fuera del mundo diario en espacios muy concurridos, como niños diabólicos caminando por la calle o vampiros con ojos de cristal en el metro.

Si te gusta aprovechar este momento del año para convertirte en otra cosa, entonces deberás entender que una premisa bastante significativa para lograrlo es el maquillaje. Pintarse la cara no es moco de pavo, pues la piel puede ser sensible a ciertos productos y acabes sintiendo picor, o sequedad, e incluso que salgan granos. Por lo que la idea de hacerte un maquillaje para Halloween puede resultar cuestionable si eso te sucede. Pero no te preocupes porque en este tutorial en vídeo te mostramos unos consejos para que prepares tu piel antes de maquillarte, y que así esta no lo sufra. Y una vez conozcas los trucos, podrás pintarte lo que se te ocurra sin preocuparte de nada más que de la resaca del día siguiente, si acaso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cómo hacer unas 'salchimomias' terroríficamente divertidas para Halloween

4 Trucos de belleza de Internet que pueden resultar peligrosos para tu salud