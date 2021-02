Cómo organizar correctamente una mudanza

En la mayoría de los casos planificar una mudanza se vuelve una actividad aburrida y aunque de empezar una nueva etapa y aventura se trata, llegar a planificar correctamente es todo un reto. En el vídeo te damos algunos trucos para organizar tus pertenencias de la mejor manera posible.

La organización tanto en nuestra vida personal como profesional nos permite ser más eficientes en las actividades que realicemos. Además de ser la clave de la disciplina, saber coordinar las tareas garantiza satisfacer exitosamente nuestros objetivos. El orden nos hace ahorrar tiempo y simplificar la forma de vivir. Además, no sólo obtenemos beneficios en nuestro rendimiento sino en el organismo, dado que siendo organizados se equilibra el estrés y promueve la tranquilidad.

Entre las ventajas de ser ordenado, sobre todo cuando se trata de una mudanza, destacan gozar de más tiempo libre, desarrollar una mejora en la concentración y no olvidar cosas importantes. Hoy día existen diferentes métodos de organización, para el hogar, entre los que destacan:

Método pomodoro

Esta técnica se basa en mejorar la administración del tiempo que le dedicas a cualquier actividad. Cada 25 minutos de actividad medidos con un temporizador, se descansa 5 minutos. Cada cuatro ‘pomodoros’ las pausas serán más largas. Aunque este método es usado sobre todo en ámbitos de estudio, también se puede utilizar en la realización de diferentes tareas.

Método DAN-SHA-RI

Hideko Yamashita, creadora de este término nos enseña a deshacernos de todo lo que no es útil ni para nuestras vidas ni para el hogar. A través de cinco reglas, la japonesa, promueve un nuevo estilo de vida basado en no llenar todo, deshacerte de lo que no te haga feliz, acceder a todos los objetos con solo dos movimientos, ordenar las cosas de manera vertical y no acumular.

Método Konmari

Posiblemente esta sea la técnica más conocida en el mundo. La japonesa, Marie Kondo, expone en su método que lo importante es encontrar un lugar apropiado para cada cosa dentro del hogar. Pero, sobre todo, deshacernos de todo aquello que no nos haga felices.

No obstante, aunque estos métodos de organización en muchas ocasiones son infalibles, a la hora de realizar una mudanza es posible que necesitemos otro tipo de ayuda. Por ello, en el vídeo te damos unos trucos para organizar una mudanza de manera sencilla y eficaz.

