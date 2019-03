Cómo lograr que tus pantalones viejos se ajusten a tu nueva talla

Con estos sencillos trucos podrás quitar o aumentar una talla a tu pantalón si éste te queda grande o un poco ajustado. Sigue los pasos que te mostramos en el vídeo y podrás darle un poco más de vida a ese pantalón que tanto te gusta y se te ha quedado pequeño o un poco grande por haber perdido peso.

Si de repente notas que tu querido pantalón te está quedando cada vez más estrecho y la báscula te confirma que has cogido algún kilo de más, pero no lo suficiente como para cambiar la talla de pantalón, tenemos un truco genial que hará que tus pantalones se ensanchen un poco más para que no te molesten. O si por el contrario estás pasando una temporada de estrés, nervios o simplemente los efectos de tu dieta empiezan a dar tus frutos pero no te sientes cómoda con la holgura del pantalón también tenemos un remedio para conseguir que el pantalón se estreche un poco más.

Solo tendrás que seguir los sencillos pasos que mostramos en el vídeo y podrás ensanchar o encoger la talla de tu pantalón.

Nuestro cuerpo no puede evitar cambiar, a veces la llegada de un bebé o un cambio de dieta puede ser un factor clave para que tu físico cambie, pero si tan solo son unos centímetros de más o de menos lo que puede hacer que vayas más cómoda con tu pantalón tenemos el truco definitivo. Solo tienes que ver el vídeo y empezar a aplicarlo.

