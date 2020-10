Cómo lavar tu abrigo en la lavadora sin que se estropee

Por regla general, siempre se ha recomendado lavar los abrigos en seco. Por este motivo, son muchas las personas que prefieren llevar sus prendas de invierno a la tintorería, para evitar estropear sus tejidos. Sin embargo, muchas de ellas pueden lavarse sin problema en la lavadora. Solo debemos mirar con detenimiento la etiqueta. En este vídeo te contamos cómo lavar tus abrigos en la lavadora sin estropearlos.

A veces, cuando vamos con prisas, podemos llegar a meter toda la ropa en la lavadora, sin importarnos su color o su tejido. Sin embargo, esto puede ser un gran error. Cada prenda es distinta y si no tenemos cuidado, lavar algunas de ellas a máquina puede tener terribles consecuencias. Quizás tu chaqueta favorita o tu blusa comodín queden totalmente destrozadas por no haber tenido el cuidado necesario.

Los abrigos son una de las prendas más delicadas de nuestro armario. Normalmente están fabricados con tejidos que no deben lavarse en la lavadora. De hecho, siempre se ha dicho que lo más recomendable es lavar los abrigos en seco, para evitar que se estropeen y podamos seguir utilizándolos muchos años más. Sin embargo, no es necesario lavar todas las prendas de este tipo en la lavadora. Para cerciorarnos de esto solo hay que mirar la etiqueta.

Si en la etiqueta podemos ver claramente que el abrigo puede lavarse a máquina, no debemos tener miedo. Sin embargo, sí que hay una serie de cosas que debes tener en cuenta antes de meterlo en el bombo del electrodoméstico. No todo vale y no podemos poner cualquier programa o cualquier temperatura.

Si quieres poder utilizar tu abrigo durante mucho tiempo y que se vea tan bonito como el día en el que lo compraste, en este vídeo te contamos cómo debes lavar tu abrigo en la lavadora para que no se estropee.

