En estos días de alarma por el COVID-19 debemos tener especial cuidado en desinfectarnos correctamente al volver de la calle. Esto implica también desinfectar todos los productos que hayamos comprado en el supermercado, ya que no sabemos si están infectados. La fruta y la verdura, al tocarse con las manos y no estar envasada, está más expuesta al coronavirus. Por ello, es imprescindible que la desinfectemos adecuadamente antes de consumirla o tocarla con las manos.

Unas de las medidas más importantes que hay que tomar a la hora de ir al supermercado es mantener siempre la distancia de seguridad. Asimismo, se recomienda el uso de mascarillas sanitarias, si dispusiésemos de ellas, y no tocarnos bajo ninguna circunstancia la cara hasta que nos hayamos lavado correctamente las manos.

Teniendo en cuenta que toda medida de protección es importante, no está de más dar un repaso a los alimentos más expuestos al coronavirus y desinfectarlos. Entre ellos se encuentran las frutas y las verduras que no vienen envasadas. Te contamos cómo has de limpiarlas para eliminar todo rastro de gérmenes y bacterias en el vídeo superior. Asimismo, si no conoces todas las medidas de precaución recomendables para ir al supermercado, pincha en este enlace y te las mostramos.

