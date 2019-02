Cómo hacer un original ramo de flores de cartulina

Regalar flores es un detalle que siempre aporta un toque de romanticismo en cualquiera de las situaciones en las que se recurra a este clásico recurso del amor. Si quieres sorprender a tu pareja con un ramo casero, en este tutorial en vídeo de Nova Life tienes las instrucciones para llevarlo a cabo de una forma muy rápida y sencilla.

Si a tu pareja le dan alergia las flores frescas y naturales, una buena alternativa podrían ser estas flores de cartulina. Una opción además, algo más económica y desde luego con un toque de originalidad. Además estas particulares flores seguro que te aguantarán durante mucho más tiempo ya que no se marchitarán

Una buena opción para hacer un regalo en San Valentín es hacerlo con tus propias manos, un valor añadido que lo convertirá en un gesto mucho más romántico si cabe. Además, en el caso de estas flores, al estar hechas de cartulina son ecológicas, ya que pueden reciclarse. De esta forma, si llega un momento en el que quieres deshacerte de ellas podrás tirarlas al contenedor azul. Así, todo el mundo sale ganando. También puedes añadir una pequeña tarjeta firmada con alguna dedicatoria, una frase de amor o una broma entre vosotros.

También puedes combinar diferentes tonos de colores. Así el ramo quedará mucho más bonito y colorido. No importa si no tienes mucha maña a la hora de realizar las manualidades, esta es realmente fácil y no te llevará mucho tiempo. Sólo necesitas cartulinas de varios colores y un poquito de paciencia. En el vídeo tienes la lista completa de los materiales necesarios y los pasos que necesitas hacer para realizar este original ramo de flores casero.

