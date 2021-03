¿Cómo ha cambiado la pandemia nuestros hábitos de consumo?

Cuando se declaró el primer Estado de Alarma el pasado año y nos tuvimos que quedar todos en casa nuestra forma de consumir también cambió. En los primeros días de desconcierto recordemos que hubo un 'asalto' a los supermercados para comprar alimentos por miedo a que estos se quedaran desabastecidos, acabando además con los suministros de papel higiénico de los almacenes de estos. Un divertido fenómeno que los expertos tuvieron que explicar y que ahora podemos recordar con cierto humor.

Por fortuna, los supermercados siguieron funcionando con normalidad y solo tuvieron que adaptarse a nuevos horarios y medidas de seguridad para evitar que las personas que acudían y los propios trabajadores se contagiaran de coronavirus. Sin embargo, el solo mantener abierto el comercio esencial y no poder salir a la calle hizo que nuestra forma de comprar cambiara.

Auge del comercio online

Aunque comprar a través de Internet no era algo nuevo, a raíz de la pandemia este tipo de consumo se disparó. La gente que no compraba de esta forma comenzó a hacerlo al no haber ninguna otra manera de conseguir los productos que querían o necesitaban de forma física. La mayoría de los comercios tuvieron que reinventarse y encontrar en la venta electrónica la forma de continuar con el negocio.

Según un estudio de eMarketer España creció un 36% en eCommerce, fue el tercer mercado que más ha crecido en comercio online en todo el mundo durante 2020. Y aunque, hoy en día, ya hemos recuperado cierta normalidad y el virus sigue ahí fuera y mucha gente prefiere seguir comprando por Internet.

Mayor uso de las tarjetas de crédito

Debido a la pandemia y al desconocimiento en un principio de las formas de contagio se recomendó usar las tarjetas de crédito al pago en efectivo. Actualmente, esa recomendación sigue vigente, aunque ya se ha demostrado que contagiarse del virus a través de objetos como el dinero en metálico es muy poco probable. Sin embargo, este sistema de pago está cada vez más en desuso. Además, con las nuevas tecnologías que nos permiten pagar directamente desde el teléfono móvil parece que el dinero en su formato físico está condenado a desaparecer con el tiempo.

Control de aforo en las tiendas

Aunque ahora se puede ir a comprar en tiendas físicas (si las restricciones de tu comunidad lo permiten) ahora se controla el aforo de estas para que no estén muy llenas y permita una buena circulación de aire, hacer filas con distancia de seguridad para pagar o con el resto de clientes, y hay gel desinfectante en la entrada de cada tienda.

Los sectores más perjudicados

Hay algunos sectores donde la pandemia del coronavirus ha afectado de forma muy seria, ya que el consumo de sus servicios o productos ha caído de forma estrepitosa. Es el caso del turismo, que es sin duda uno de los sectores más perjudicados debido a los cierres perimetrales y el control de movilidad que está existiendo ya no sólo en nuestro país sino en prácticamente todo el planeta donde se recomienda viajar solo por causa justificada y cuando sea principalmente necesario. Además, a esto se le suma que todavía hay muchos usuarios que están pendientes de recibir el pago por sus viajes cancelados durante 2020.

Otros sectores también muy perjudicados por la pandemia, las restricciones y el cambio de hábitos de consumo son: el comercio minorista, el mercado inmobiliario y la construcción, la automoción o la hostelería.

La crisis que ha desencadenado el coronavirus hace que la gente se lo piense más a la hora de consumir en estos sectores.