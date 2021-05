Cómo evitar que las gafas te provoquen marcas en la nariz

Cuando usamos gafas por extensos periodos de tiempo, nos pueden llegar a dejar una molesta marca en la nariz. Aunque todas las gafas vienen equipadas con almohadillas, que sirven para que descansen perfectamente en nuestra nariz y no se caigan, también provocan las marcas que aparecen. En el vídeo te contamos cómo evitar que te vuelva a ocurrir.

Usar gafas si tus ojos las necesitan es lo mejor que puedes hacer para tu salud y la de tu vista. Sin embargo, a menudo pueden resultar bastante molestas, y no sólo por la marca que te dejan en la nariz. Te contamos algunos trucos para que tu experiencia con gafas sea mucho más amena y no tengas que envidiar a tus amigos con buena vista.

Uno de los grandes problemas al usar gafas surge cuando los cristales se manchan constantemente y no hay forma de limpiarlos. Aunque puede que no te encuentres en casa y no tengas una tela de microfibra para limpiarlas, jamás debes hacerlo con tu camiseta ni ningún otro material similar. El algodón puede llegar a producir rasguños en los cristales que serán permanentes.

Para evitar que las gafas se empañen, en especial al usar las mascarillas, intenta limpiar el cristal con jabón líquido o jabón de barra. Esto puede ayudar a evitar que se empañen cuando pasen de estar en un lugar frío a uno caliente.

Si notas que las gafas te quedan más flojas de lo normal y ahora se te caen, puede ser porque las estás usando de forma incorrecta. Nunca debes ponerte las gafas como diadema en la cabeza. Aunque es muy cómodo, sobre todo si necesitas limpiarte la cara, hacerlo dañará el marco. Cuanto más lo hagas, más se aflojarán, y ya no te quedaran ajustadas para que no se te caigan.

Con estos consejos, y los trucos que te contamos en el vídeo para evitar que te produzcan marcas en la nariz, estarás mucho más cómoda con tus gafas.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo limpiar el cristal de tus gafas para que aguanten mucho más tiempo limpias

Cómo evitar que se te empañen las gafas con la mascarilla