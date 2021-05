El truco de abuela para que el agua hirviendo no se desborde por la olla

Uno de los errores más comunes en la cocina y que nos pasa a la mayoría de nosotros es que el agua se nos rebose por los lados de la olla mientras está hirviendo. Es un error muy molesto, sobre todo porque se acaba manchando toda la cocina. En el vídeo te contamos algunos de los trucos que puedes hacer para evitar que te ocurra.

Aunque a veces es inevitable hacer que el agua no se derrame por los bordes, si hay muchos más trucos para intentar detenerlo antes de que cause un desastre que tendrás que limpiar.

El truco del hielo:

Este otro truco consiste en meter unos cubitos de hielo al agua una vez se estén creando burbujas a punto de desbordar. Aunque lo que conseguirá el hielo es enfriar el agua y se parará la cocción, de esta manera sí conseguirás que las burbujas se deshagan inmediatamente y el agua no se caiga por toda la cocina.

El truco de la pinza:

Consiste en colocar pinzas de tender la ropa, preferiblemente de madera para que no se derritan con el calor, en los bordes de la olla en la que se está hirviendo el agua. Así cuando las burbujas alcancen el borde, las pinzas las podrán explotar. También ayudarán a crear un espacio entre la tapa y la olla para que las burbujas no se salgan de control. Aunque este truco no va a parar por completo que se te desborde el agua, si puede ahorrarte un poco más de tiempo para que puedas quitar la olla del fuego.

Quitar la olla del fuego:

Más que un truco es instinto natural, pero funciona. Si vemos que el agua está a punto de derramarse, quitando la olla enseguida del fuego hará que se enfríe el agua y evitará que se derrame por los bordes. Cuando el agua haya bajado, podemos volver a ponerla y estar más atentos por si vuelve a suceder.

Con estos consejos y los del vídeo, tendrás todos los trucos que necesitas saber para estar preparado la próxima vez que vayas a hervir agua.

