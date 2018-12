Si te da miedo ir a la peluquería es porque temes salir de ella peor de lo que entraste. Esto no tiene por qué deberse a que tu peluquero sea Eduardo Manostijeras, el problema puede ser tu inseguridad. En este vídeo te contamos cómo evitar que te hagan un destrozo en la peluquería.

Encontrar un peluquero o peluquera de confianza es una tarea difícil pero esencial. No te dejes guiar solamente por la proximidad ni por el dinero. Si has ido a la peluquería más barata de tu barrio y no te gusta cómo te han dejado, no vuelvas. Al igual que si vas al salón de peluqueros más famoso y caro de la ciudad. Si no te gusta, busca otro. Es mejor ir una vez al año y que te corten el pelo en condiciones, que acudir cada mes porque ya no sabes cómo arreglar el destrozo que te hacen.

El cabello es una parte del cuerpo muy importante para la mayoría de las personas. Condiciona nuestra apariencia física y supone un mecanismo de expresión de nuestra personalidad, estado de ánimo o de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Aprende en este vídeo cómo salir de la peluquería satisfecha con tu nueva imagen.

Seguro que alguna vez le has pedido a profesionales que te hagan un corte de pelo concreto que has visto en Internet o en redes sociales. Llevabas hasta una fotografía de tu actriz favorita con el color exacto de las mechas que querías y al ver el resultado te entraron ganas de llorar. Más que rubio ceniza, tus puntas estaban quemadas por un rubio oxigenado. Evita volver a pasar por este mal trago siguiendo los pasos que te proponemos en el vídeo.

De todas formas, siempre que vayas a la peluquería, ten en cuenta que el pelo vuelve a crecer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Problemas que solo tienen las chicas con el pelo fino

La guía definitiva para darle volumen a tu pelo

Trucos para ondularte el pelo y que quede natural